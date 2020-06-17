የፓን አፍሪካ የእንስሳት ክትባት ማዕከል ኮሮናቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ድጋፍ ያደርጋል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 10/2012(ኢዜአ) በአፍሪካ ህብረት የፓን አፍሪካ የእንስሳት ክትባት ማዕከል የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያደርገውን የምርምር ስራ እንደሚደግፍ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኙትን የአፍሪካ ህብረት የፓን አፍሪካ የእንስሳት ክትባት ማዕከልና ብሄራዊ የእንስሳት ህክምና ኢንስቲትዩት ዛሬ ጎብኝተዋል።
የፓን አፍሪካ የእንስሳት ክትባት ማዕከል በክትባትና መድሃኒት ምርቶች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥርና የምርምር ስራ በጋራ ለማከናወን ስምምነት መድረሳቸው ይታወቃል።
ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ እንዳሉት ማዕከሉ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያደርገውን የምርምር ስራ እንደግፋለን ብለዋል።
ለጥናትና ምርምር ስራዎች በቴክኖሎጂ የታገዙ መፈትሄዎችን በመጠቀም የምርምር ስራዎችን ውጤታ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጸዋል።
ለማዕከሉ የሚደረገው ድጋፍና ክትትልም ቀጣይነት እንደሚኖረው ሚኒስቴሩ ጠቁመዋል።
ማዕከሉ ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተጽዕኖ ለመቋቋምና ለመቆጣጠር በምርምርና ፈጠራ የታገዘ መፍትሄ ለማምጣት እንደሚሰራ ተገልጿል።
የሃገር በቀል እጽዋት በመውሰድ የቤተ ሙከራ ሂደቶችን በተሟላ ሁኔታ ለማከናወን እንደሚችል የማዕከሉ ዳይሬክተር ዶክትር ኒክ ንዋንክፓ ገለፃ አድርገዋል ተብሏል።