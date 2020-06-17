በኦሮሚያ ክልል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ተሰበሰበ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 10/2012(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ኮቪድ-19ን ለመከላከል ከ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ሃብት መሰብሰቡን የክልሉ የዜግነት አገልግሎት ታስክ ፎርስ ኮሚቴ አስታወቀ፡፡
ሃብቱም በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ የተሰበሰበ መሆኑም ተመልክቷል፡፡
በኦሮሚያ ክልል የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከተቋቋሙ ስምንት ኮሚቴዎች መካከል ” የዜግነት አገልገሎት ታስክ ፎርስ ኮሚቴ ” ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራትን አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል፡፡
በመግለጫውም የኮሚቴው ሰብሳቢና የኦሮሚያ ግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ እንዳሉት ኮሮናቫይረስ በህብረተሰቡ ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ከዞን እስከ ቀበሌ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል፡፡
በዚህም በክልሉ ከ39 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አጠቃቀም፣ በንጽህናና አካላዊ ርቀትን አጠባበቅና በመሰል ጉዳዮች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ መሰራቱን ተናግረዋል፡፡
ሃብት ከማሰባሰብ አንጻርም 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ መሰብሰቡን አቶ ዳባ ገልጸዋል፡፡
ከተሰበሰበው ሃብት ውስጥ 73 ሚሊዮን ብሩ በጥሬ የተሰበሰበ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አቶ ዳባ እንዳሉት ኮቪድ-19 ከጤና ጉዳቱ ባለፈ በህብረተሰቡ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጫናም እያሳደረ ይገኛል፡፡
በክልሉም ድጋፍ ለሚሹ ወገኞች የተለያዩ ድጋፎች መደረጋቸውን የገለጹት ሰብሳቢው ባለፉት ጊዜያት ከ646 ሺህ በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም የዜግነት አገልግሎት ኮሚቴ ለህብረተሰቡ የቤት ለቤት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ለመስራት መታቀዱን ገልጸዋል፡፡
በቀጣይ ሁለት ወራት ከ1 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ሃብት ለመስብሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
በሁለተኛው ዙር የኮቪድ-19 መከላከል ስራ ለ646 ሺህ ድጋፍ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ለማድረግ መታቀዱንም አቶ ዳባ አስረድተዋል፡፡
ህብረተሰቡም ኮቪድ-19ን እተከላከለ የጀመረውን የልማት ሥራ ከግብ እንዲያደርስም መልዕክት አስተላላፈዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል የዜግነት አገልግሎት ኮሚቴ አባልና የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ቤቶች ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጀማል በበኩላቸው በክልሉ የተጎጂዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
የወረርሽኙን ጫና ለመከላከልም ህብረተሰቡ እንደከዚህ ቀደሙ መተሳሰብንና መደጋገፍን ማጠናከር አለበት ብለዋል፡፡