በሐዋሳና በዲላ ከ5 ሺህ ለሚበልጡ አቅመ ደካማ ወገኖች ድጋፍ ተደረገ

ሐዋሳ፣ ዲላ ሰኔ 10/2012 (ኢዜአ) ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ የተባለ ሀገር በቀል የልማትና ተራድኦ ድርጅት በሐዋሳ ከተማ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ለችግር ለተጋለጡ አምስት ሺህ ወገኖች የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ዛሬ አካሄደ።
በሜሪጆይ የደቡብ ማስተባበሪያ ፕሮግራም ሥራ አስኬያጅ አቶ ደረጀ መኮንን እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት እንቅቃሴዎች መገደባቸውን ተከትሎ በርካታ አቅመ ደካማ ወገኖች ለችግር ተጋልጠዋል።
በመሆኑም ለኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ችግሮች የተዳረጉ የማኅበረሰብ ክፍሎች ትኩረት በማድረግ ድርጅቱ የተለያዩ ድጋፎች እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ዛሬ የድርጅቱ ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም የተካሄደው በሐዋሳ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ፤ አቅመ ደካሞች፣ ጧሪ ያጡ አረጋዊያን እንዲሁም ሌሎች ለችግር ተጋላጭ የሆኑ አምስት ሺህ የማኅበረሰብ ክፍሎች መሆኑን አስረድተዋል።
ድጋፉ ለእያንዳቸው ለአንድ ወር ቀለብ የሚሆን ሲሆን የቦቆሎ፣ ስንዴ፣ ቦሎቄ፣ ቅንጬና ጨው ዓይነት እህሎች ናቸው።
ድርጅቱ ድጋፍ ያደረገውን ከ805 ኩንታል በላይ የእህል ግብአት ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ማግኘቱ የተገለጸ ሲሆን በአጠቃላይ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት አለው ተብሏል።
ድርጅቱ ለተቸገሩ ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም ሲያካሂድ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በመጀመሪያው ማዕድ የማጋራት ፕሮግረም ከ150 ሺህ ብር በላይ በማውጣት ለ160 ነዋሪዎች የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ተደራሽ ማድረጉንም አቶ ደረጀ ገልጸዋል።
ቫይረሱ እያስከተለ ያለው ጫና እስኪቃለል ድረስ ከተለያዩ አካላት ሀብት በማሰባሰብ ችግር ላይ ለወደቁ ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ ድርጅቱ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ሥራ አስኪያጁ ተናግረዋል።
ድርጅቱ በመደበኛነት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ከ18 ሺህ በላይ ሕፃናትና ከዘጠኝ ሺህ በላይ ቤተሰቦችን የኢኮኖሚ ማጠናከሪያ፣ የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ትምህርት፣ የጤና፣ አልባሳት የመሳሰሉት ድጋፎች በማድረግ ላይ ነው ብለዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው ወገኖች መካከል በሐዋሳ ከተማ የሀይቅ ዳር ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ታደለች ማሞ በሰጡት አስተያየት ካላቸው የጤና ችግር የተነሳ የሚረዳ ሰው በማጣት ለከፋ ጉዳት እየተዳረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በዚህ በክፉ ጊዜ ድርጅቱ ለአንድ ወር የሚሆን የእህል ቀለብ በማበርከቱ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸው ለድርጅቱ ምሥጋና አቅርበዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ በዲላ ከተማ የሚገኘው “ኦዳ ያአ” የተሰኘ የወጣቶች የበጎ አድራጎት ማኅበር በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ 30 በዝቀተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ወገኖች የምግብና የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ።
የማኅበር ሰብሳቢ ወጣት ኤርሚያስ ተስፋዬ እንዳለው ድጋፉ ለ15 አረጋዊያን 10 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት፣ ፓስታ፣ ማካሮኒና የንጽሕና መጠበቂያ ሣሙና እንዲደርሳቸው ተደርጓል።
ለ15 በጎዳና ላይ ለሚኖሩ ወገኖች ደግሞ የአልባሳት ድጋፍና በቋሚነት ለአንድ ወር የሚቆይ የምሣ ምገባ መጀመራቸውን ተናግሯል።
ማኅበሩ ከዚህ ቀደም የአረጋዊያን ቤት መጠገንን ጨምሮ በተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሰማርቶ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን በማገዝ ሲሳተፍ መቆየቱን አያይዞ ገልጿል።
በአሁኑ ወቅት ደግሞ ማኅበሩ የአረጋዊያን ቤት ከመጠገን ባለፈ ነፃ ሕክምና የሚያገኙበትን ሁኔታ የማመቻቸት፣ የኮሮና ቫይረስ የመተላለፊያ መንገዶችና የመከላከያ ዘዴዎች ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ በማከናወን ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል።
የድጋፉ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ወይዘሮ ገነት ጌቱ በበኩላቸው የማኅበሩ አባላት ላደረጉላቸው ድጋፍ አመስግነው ድጋፉ ለጊዜውም ቢሆን የቀለብ ችግራቸውን እንደሚቀርፍላቸው ተናግረዋል።
በከተማዋ ወጣቶች የተጀመረው ተግባር በሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀረቡት ደግሞ የዲላ ከተማ ከንቲባ አቶ ትግሉ በቀለ ናቸው።
ከንቲባው የመላው ሕዝብ ሥጋት የሆነው የኮሮና ቫይረስ በሽታ በሚፈጥረው የኑሮ መቃወስ ዜጎች በምግብ እጦት እንዳይጎዱ የከተማው ወጣቶች እያደረጉት ያለውን በጎ ሥራ አድንቀዋል።