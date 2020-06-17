በአፍሪካ ሀገራትና በቻይና መካከል የታየው በአንድነት መቆም ዓይነተኛ እሴት ነው … ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ

ሰኔ 10/2012( ኢዜአ) በዚህ ለመተንበይ በሚያዳግት ጊዜ፣ በአፍሪካ ሀገራትና በቻይና መካከል የታየው በአንድነት መቆም ዓይነተኛ እሴት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ሰብሳቢነት የተካሄደውን የቻይና-አፍሪካ ስብሰባ በኢንተርኔት በመታገዝ ተሳትፈዋል፡፡
“ዓለም አቀፉ ወረርሽኝ በጤናና በኢኮኖሚ ሥርዓታችን ላይ ያስከተለውን አሳሳቢ ሁኔታ ተከላክለን በአሸናፊነት መወጣት የምንችለው፣ አስቀድሞ በገነባነው አጋርነት ላይ ተመሥርተን እርስ በርስ ስንማማርና ስንረዳዳ ነው” ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፡፡
በቻይና-አፍሪካ የትብብር ፎረም ወቅት ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ያነሷቸውን ስምንት ዐበይት እንቅስቃሴዎች በማስታወስ፣ ለጤና አገልግሎት ቅድሚያና ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡
በኢንተርኔት የታገዘው የቻይና-አፍሪካ ስብሰባ ኮቪድ19ን ለመግታት በአንድነት መቆምን አስመልክቶ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል።
ስብሰባው በቻይና፣ የአፍሪካ ኅብረት ሰብሳቢ በሆነችው ደቡብ አፍሪካ እና ከቻይና-አፍሪካ ትብብር ፎረም ሰብሳቢዎች አንዷ በሆነችው ሴኔጋል ሀሳብ አመንጪነት የተከናወነ መሆኑም ተጠቅሷል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ፕሬዚደንት ዢ ጂንፒንግ፣ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ እና ፕሬዚደንት ማኪ ሳል ኮቪድ-19ን ለመግታት በአንድነት ለመቆም፣ የቻይና-አፍሪካ ጉባኤ በልዩ ሁኔታ እንዲካሄድ ሀሳብ በማቅረባቸው በፌስቡክ ገጻቸው ምስጋና አቅርበዋል።
በውይይቱ ላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ እንዲሁም የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ጸሐፊ ተሳትፈዋል፡፡