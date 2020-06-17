ሌጎስ በኮሮና ምክንያት ተዘግተው የነበሩ ማምለኪያ ቦታዎችን ድጋሜ አራዘመች

ሰኔ 10/2012(ኢዜአ) የእምነት ተቋማትን መልሳ ለመክፈት አቅዳ የነበረችው ላጎስ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጨመር ምክንያት በድጋሜ ማራዘሟን አስታወቀች፡፡
የናይጄሪያ ርዕሰ መዲና የሆነችው ላጎስ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የዕምነት ተቋማትን እና ሆቴሎችን በድጋሜ ማገዷን ቢቢሲ ዘግቧል፡፡
በሃገሪቱ ለቫይረሱ ስርጭት መባባስ የህዝቡን ቸልተኝነትና የተጣሉ እገዳዎችን እንደዋዛ መመልከት ሃገሪቱን ከፍትኛ ዋጋ እያስከፈላት እንደሚገኝ በመረጃው ሰፍሯል፡፡
በናይጄሪያ እስካሁን 16ሺህ የሚጠጉ ዜጎች በኮቪድ- 19 የተያዙ ሲሆን ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ደግሞ በላጎስ ከተማ የሚገኙ መሆናቸው ትልቅ ስጋት ፈጥሯል፡፡
ምንም እንኳን ሃገሪቱ እስካሁን 100 ሺህ አካባቢ ሰዎችን የመረመረች ቢሆንም አሁንም የመመርመር አቅሟ ዝቅተኛ ነው የሚል ቅሬታ እየቀረበባት እንደሆነም መረጃው አስታውሷል።
በአፍሪካ በኮቪድ- 19 የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከሩብ ሚሊዮን ማሻቀቡን መረጃዎች ያሳያሉ።