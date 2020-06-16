በልደታ “ለአንድ ቤተሠብ አንድ አመራር ” የድጋፍ መርሃ ግብር ተጀመረ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 9/2012 ( ኢዜአ) የልደታ ክፍለ ከተማ አመራር አባላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ለ53 ቤተሰቦች ለአራት ወራት የሚዘልቅ የድጋፍ መርሃ ግብር ዛሬ ጀመሩ።
በዚህም በክፍለ ከተማው የሚገኙ በድምሩ 300 የቤተሰብ አባላት ከአመራር አባላቱ በሚደረግላቸው ድጋፍ ለአራት ወራት ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል።
ዛሬ ግምታቸው ከ300 ሺህ ብር በላይ የሚሆን የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል።
የልደታ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ኢሳያስ ምህረቴ አመራሩ ካለውና ከቤተሰቡ ገቢ በመቀነስ አንድ ቤተሰብ ለመርዳት ሲወስን ኃላፊነቱን በማመንና ወገኑን አቅም በፈቀደ ለመርዳት በማሰብ ነው ብለዋል።
የክፍለ ከተማው አመራሮች ከወርሃዊ ደመወዛቸው በመቀነስ የተቸገሩ ወገኖቻቸውን ለመደገፍ ሲወስኑ የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት መሆኑንም ገልጸዋል።
አንድ አመራር ለአንድ ቤተሰብ ለአራት ወራት ድጋፍ የሚያደርግ ሲሆን አቅም በፈቀደ መጠን ቀጣይነት እንደሚኖረውም ተናግረዋል።
አቶ ኢሳያስ የችግሩ አሳሳቢነት እየጨመረና እየከፋ በመምጣቱ ኅብረተሰቡ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርበትም አሳስበዋል።
“ሁሉም ካለው ላይ በመቀነስና ለሌለው ማዕድ በማጋራት ወረርሽኙን በመከላከል አስከፊውን ጊዜ ማለፍ ይገባል” ነው ያሉት።
የኮሮናቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ክፍለ ከተማው ኑሯቸው ከእጅ ወደ አፍ ለሆኑና ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን አውስተዋል።
የወረርሽኙ ሥርጭት ከመባባሱ ቀደም ብሎ የምግብ ባንክ ማዘጋጀቱንና ዜጎች በልተው እንዲያድሩ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች ማከናወኑንም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ዐቃቤ ሕግ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱረዛቅ መሐመድ ክፍለ ከተማው ለሌሎች ምሳሌ የሚሆን ተግባር ማከናወን መጀመሩን ተናግረዋል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ያለውን ወረርሽኝ በመተባበርና ተጋግዞ በመስራት መግታት እንደሚቻልም ገልጸዋል።
በልደታ ክፍለ ከተማ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ከ9 ሺህ በላይ ለሚሆኑ አባወራዎች ድጋፍ የተደረገ ሲሆን፣ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ ቁሳቁስ ማቅረብ እንደተቻለ ተገልጿል።