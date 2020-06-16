ለሕጻናት ማቆያው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ኬሚካል ርጭትና የንፅህና መጠበቂያ ድጋፍ ተደረገ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 9/2012 ( ኢዜአ) በክበበ ፀሀይ የሕፃናት ማቆያና ክብካቤ ተቋም የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከል የሚያግዝ የኬሚካል ርጭትናየንፅህና መጠበቂያ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉ በአዲስ አበባ የምግብ፣ መድሃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን አስተባባሪነት በከነማ መድሃኒት ቤቶች ድርጅትና በአልፋ ጠቅላላ የፅዳት አገልግሎት ነው የተደረገው።
የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ደብረወርቅ ጌታቸው ተቋሙ ደጋፊ የሌላቸውን ሕፃናት ያስጠለለ በመሆኑ ኀብረተሰቡ በዚህ ወቅት መሰል ተቋማትን ሊመለከት እንደሚገባ አሳስበዋል።
ባለስልጣኑ በመሰል ሁለት ተቋማት የኬሚካል ርጭት ማድረጉን አስታውሰው ለክበበ ፀሀይ ሕፃናት ማሳደጊያ ሕፃናትና ተንከባካቢዎቻቸው የንፅህና መጠበቂያዎች ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
ከ50 ሺህ ብር በላይ የሚገመተው ፈሳሽ ሳሙና፣ ሳኒታይዘርና ሌሎች የንፅህና መጠበቂያዎች ያካተተው ድጋፍ ከከነማ መድሃኒት ቤቶች ድርጅት የተገኘ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
ባለስልጣኑ የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘሮች ለኅብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሲሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ሳኒታይዘር በሚደብቁና ዋጋ በሚጨምሩ፣ ምንጫቸው የማይታወቁ ምርቶችን የያዙ መድሃኒት ቤትና ሱፐር ማርኬቶች ላይ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል።
በተመሳሳይ ልኳንዳ ቤቶች ላይ ቁጥጥር እየተደረገ በመሆኑ የጥሬ ምግቦች ሽያጭ እየቀነስ መሆኑን ገልጸዋል።
በሌላ ዜና የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላትም በክበበ ፀሀይ የሕፃናት ማቆያና ክብካቤ ተቋምን ጎብኝተዋል።
ከቀናት በፊት የአዲስ አበባ የምግብ፣ መድሃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ስራዎች ግምገማ መደረጉን የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ አይናለም አዳሙ አስታውሰዋል።
ዛሬም ባለስልጣኑ በተቋማት ላይ እየሰራ ያለውን ስራ በክበበ ፀሀይ የሕፃናት ማቆያና ክብካቤ ተቋም በመገኘት ማየታቸውን ገልፀው የሕፃናቱን ተጋላጭነት ለመቀነስ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የክበበ ፀሀይ የሕፃናት ማቆያና ክብካቤ ተቋም አስተዳደር ወይዘሮ ጥሩወርቅ ደበበ በበኩላቸው በተቋሙ ዕድሜያቸው እስከ ስምንት ዓመት የሆኑ 150 ሕፃናት እንደሚገኙ ገልፀዋል።
ከ100 በላይ ሕፃናትም በተቋሙ ወጪ በኀብረተሰቡ ውስጥ ሆነው እንዲያድጉ እየተደረገ ነው ብለዋል።
በተቋሙ የተደረገው የኬሚካል ርጭትና ድጋፍ ሕፃናቱን የሚንከባከቧቸው እናቶች በፈረቃ የሚሰሩ በመሆኑ ሕፃናቱን ከቫይረሱ ለመከላከል ይረዳል ብለዋል።
እነዚህም ሕፃናት መደገፍ የሁሉም ኃላፊነት በመሆኑ ኀብረተሰቡ በጉዲፈቻ ወስዶ በማሳደግ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
በክበበ ፀሀይ የሕፃናት ማቆያና ክብካቤ ተቋም ቅጥር ግቢ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ተከናውኗል።