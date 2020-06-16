ኅብረተሰቡ በህሙማን ማገገሚያ ተቋማት ላይ የሚያሳየውን አመለካከት ማሻሻል አለበት- የማገገሚያ ማዕከሉ ዳይሬክተር

አዲስ አበባ ሰኔ 9/2012(ኢዜአ) ማህብረሰቡ ወደ ኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ ተቋማት ለመግባትም ሆነ ከማገገሚያ በሚወጡ ሰዎች ላይ የሚያሳየውን አመለካከት ማሻሻል እንዳለበት ተጠቆመ።
በማገገሚያ ማዕከልነት ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የሚሊኒየም ማገገሚያ እስከ አሁን 656 ሠዎችን ተቀብሎ በማከም ላይ የሚገኝ ሲሆን 157 ሰዎች ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን በመጀመሪያ ምርመራ ተረጋግጦ 87 ሰዎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ አገግመው ዛሬ ወጥተዋል።
አቶ አያሌው ይምር ይባላል በለገጣፎ በነዋሪ ሲሆን ከነፍሰጡር ባለቤቱ ጋር የእርግዝና ክትትል ለማድርግ ወደ ህክምና ማዕክል ባመራበት ወቅት ነበር ምርመራ አድርጎ የኮሮና ቫይረሱ እንዳለበት ያወቀው፡፡
ቫይረሱ እንዳለበት ከታወቀ በኋላ በሚሊኒየም ማእከል የኮሮና ህሙማን ታካሚዎች ማገገሚያ ማዕክል በመግባት ለ14 ቀናት ህክምና አድርጎ በዛሬው እለት ከቫይረሱ ሙሉ በሙሉ በማገገም መውጣቱን ለኢዜአ ተናግሯል።
አቶ አያሌው እንደሚለው ህብረተሰቡ ከሚያደርገው ጥንቃቄ በተጨማሪ ወደ ህክምና ማዕከላት በመሄድ ምርመራ አድርጎ ሌሎች ሰዎችም የህይወት ዋስትና መሆን መቻል አለበት፡፡
በማገገሚያ ማዕከሉም ከሀኪሞች ጀምሮ ሁሉም ባለሙያዎች ከፍተኛ እገዛ ሲያደርጉላቸው እንደነበር ገልጿል፡፡
በማገገሚያ ማዕከሉ ለታማሚዎች ከሚሰጠው ሕክምና በተጨማሪ የስነ ልቦና ምክር የጸሎት ስርዓት እንዲሁም ስፖርታዊ እንቅሰቃሴዎች እንደሚያካሂዱ የገለጹት ደግሞ የማገገሚያ ማዕከሉ ክሊኒካል ዳይሬክተር ዶክተር ውለታው ጫኔ ናቸው።
ከታካሚዎቹ ጋር በተያያዘ በተለይም መሰረታዊ ነገሮችን አስመልክቶ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ውይይት እንደሚያካሂዱ ገልጸዋል፡፡
ማኅብረሰቡ ወደ ኮሮና ማገገሚያ ተቋማት ለመግባትም ሆነ ከማገገሚያ በሚወጡ ሰዎች ላይ የሚያሳየውን አመለካከት ማሻሻል እንዳለበትም አሳስበውዋል።
በተለይም ህብረተሰቡ ከበሽታው መዳን እንደሚቻል ተገንዝቦ ወደ ማገገሚያ ተቋማት ለመግባት የሚያሳየውን ፍራቻ ማስቀረት እንዳለበትና አገግመው የሚወጡ ሰዎችን ደግሞ ማግለል እንደሌለበት ነው ያስገነዘቡት።
የህክምና እና የሚዲያ ባለሙያዎችም ይህንን የግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ አጠናከረው መሥራት እንደሚገባቸው በመጠቆም።
በማዕከሉ የነርሲንግ ዳይሬክተር የሆኑት ሲስተር ንጋት ወልደ ሐዋርያት በበኩላቸው ህብረተሰቡ በሽታው አለ ወይም የለም ከሚል የመዘናጋት ሁኔታ ወጥቶ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል፡፡
በማኅበረሰቡ ዘንድ በሽታው አለ የለም በሚል የሚናፈሱ ወሪዎችን በመተው በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ የጤና መመሪያዎችን እንዲተገብርር ነው ያሳሰቡት፡፡
የበሽታውን ከጊዜ ወደ ጊዜ መስፋፋት በመረዳት ቀድሞ ራስን መከላከል እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
በሌላ በኩል በማገገሚያ ማዕከሉ የመሰረተ ልማት ችግር እና የሰው ሐይል እጥረት እንዳለ የተናገሩት ዳይሬክተሩ ፣ ይህም ማዕከሉ ለሚያከናውነው የህክምና አገልገሎት መሰረታዊ እክል እንደሆነ አስረድተዋል።
ማገገሚያ ማዕከሉ ቀደም ሲል ለሆስፒታል አገልገሎት እንዳልተዘጋጀና የሰው ሃይሉም 300 ሰው ለማስተናገድ በሚል ብቻ መዋቀሩን በመግለጽ።
በቀጣይም ታካሚዎቹ ከመሰረተ ልማት እጥረት ጋር የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመመለስና የስነ ልቦና ህክምናውን ለማጠናከር ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር እንደሚሰራም ተናግረዋል።
በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት በሚሊኒየም ማገገሚያ ማዕከል ከ20 እስከ 25 በመቶ ሰዎች በማገገም ላይ ሲሆኑ 70 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በመልካም ሁኔታ ላይ ናቸው ተብሏል።