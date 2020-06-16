በባሌ ዞን ሀረና ቡሉቅ ወረዳ የመሰረተ ልማት ፕሮጄክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት በቁ

ጎባ፣ ሰኔ 9/2012 ዓ.ም (ኢዜአ ) በባሌ ዞን ሀረና ቡሉቅ ወረዳ ከ22 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን የዞኑ አስተዳደር ገለፀ ።
ለአገልግሎት የበቁት ፕሮጀክቶች ሲጓተቱ የነበሩና የአካባቢው ማህበረሰብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ጭምር ሆነው የቆዩ መሆናቸው ተገልጿል ።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ዲዳ ጉደታ በምረቃው ወቅት እንደተናገሩት መንግስት የዞኑን ህዝብ ማህበራዊ ችግሮችን በማቃለል ተጠቃሚነቱን ይበልጥ ለሚያረጋግጡ የልማት ፕሮጄክቶች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው፡፡
በወረዳው ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት የበቁት የልማት ፕሮጀክቶችም የዚሁ ጥረት አካል ነው ብለዋል፡፡
ለአገልግሎት ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከል ሁለት የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማእከላት፣ ድልድይ፣ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችና የመንግስት መስሪያ ቤት ይገኙበታል ፡፡
አቶ ዲዳ እንዳሉት ፕሮጀክቶቹ ከዚህ በፊት ተጓተው በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው የአካባቢው ማህበረሰብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ አድርጎ ሲያነሳቸው የነበሩ ናቸው ።
በዞኑ ዘንድሮ በመንግስት በጀት፣መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍና በህብረተሰቡ ተሳትፎ ከ400 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየተከናወኑ ሲሆን በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል ፡፡
መንገድ፣ የጎርፍ ማውረጃ ቦዮች፣ ድልድዮች፣ የማምረቻና መሸጫ ማእከላት፣ ትምህርት ቤቶች፣ አነስተኛ የመስኖና የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ሌሎች የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች በቅርቡ ተጠናቀው ለአገልግሎት ይበቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል ።
የሀረና ቡሉቅ ወረዳ አስተዳደሪ አቶ ሁሴን አህመድ በበኩላቸው ግንባታቸው የተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች የወረዳውን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ለመፍታት ያለሙ ናቸው ብለዋል፡፡
የሀረና ወረዳ ነዋሪ አቶ አብዳ ሱሩር እንዳሉት በአካባቢያቸው የተሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች የዘመናት ጥያቄዎቻቸውን የመለሱ ናቸው ።
በተለይም “በቢዲሞ” ወንዝ ላይ ተገንብቶ ለአገልግሎት የበቃው ድልድይ ከዚህ በፊት በክረምት ወቅት ይቋረጥ የነበረውን የእርስ በርስ ግንኙነት በማጠናከር በኩል ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው ተናግረዋል፡፡
በዞኑ ግንባታቸው ተጠናቀው ለአገልግሎት የበቁ የልማት ፕሮጀክቶችን የማስመረቁ ሂደት በሌሎች ወረዳዎች ላይ እንደሚቀጥልም ከዞኑ አስተዳደር የተገኘው መረጃ ያመላክታል ።