በሕፃናት ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ እርቅና ድርድር መቆም አለበት

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 9/2012 ( ኢዜአ) በሴቶችና ሕጻናት ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ በጉዳዩ እርቅና ድርድር መቆም እንዳለበት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዳነች አቤቤ አስገነዘቡ።
ጠቅላይ አቃቤ ሕጓና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በጋንዲና ምኒልክ ሆስፒታሎች የሴቶችና ሕጻናት የተቀናጀ እንክብካቤና ፍትህ ማዕከላትን ጎብኝተዋል።
በኢትዮጵያ በርካታ ሕጻናት፣ ሴቶችና ወንዶች በቅርብ ቤተሰቦቻቸውና በሌሎችም ይደፈራሉ።
ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሔ ለመስጠት በመዲናዋ በጋንዲ፣ በምኒልክና ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታሎች የሴቶችና ሕጻናት የተቀናጀ እንክብካቤና ፍትህ ማዕከላት ተመስርተዋል።
ፈጣን የሕግ እርምጃ ለመውሰድ እየተሰራ ሲሆን ፍርድ ቤቶች እንዲከፈቱ ተደርጓል።
“ይህ ግን በቂ አይደለም” ያሉት ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ጥቃት ፈጻሚዎች ላይ አስተማሪ ቅጣት ለማሰጠት ‘አሰራር መፍጠር እንዳለብን ተገንዝበናል’ ነው ያሉት።
ጥቃት አድራሾች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ቤተሰብና የቅርብ ዘመዶች ችግሩ በእርቅ እንዲፈታ የማድረግ አካሄድ መቆም አለበትም ብለዋል።
ጥቃት አድራሾች ተገቢ ቅጣት እንዲያገኙ ሁሉም የበኩሉን መወጣትና ችግሩን በእርቅና በድርድር መፍታት እንዲሁም መረጃ መደበቅ መቅረት እንዳለበትም በአጽንኦት ተናግረዋል።
ወንጀልን በእርቅና በድርድር መፍታት የችግሩን አሳሳቢነት ይጨምረ ዋል ነው ያሉት።
በአገሪቷ በሕጻናትና በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ትኩረት የሚሻ መሆኑንም ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ጠቁመዋል።
ጉዳት አድራሾች ፈጣን የሕግ ውሳኔ እንዲያገኙ ከሌሎች ወንጀሎች ቅድሚያ እንዲሰጠው ተደርጎ እየተሰራ ነውም ብለዋል።
የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ታሪኩ ዴሬሳ ከተቋቋመ ስምንት ዓመት ባስቆጠረው ማዕከል በአንድ ወር ወደ መቶ የሚጠጉ ተጎጂዎች እንደሚመጡና ዕድሜያቸውም ከወራት እስከ 80 ዓመት እንደሚደርስ ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የተጠቂዎች ቁጥር ጨምሯል ስለሚባለው ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱም ‘የቁጥር መጨመር የለም’ ብለዋል።
ነገር ግን የሕግ አገልግሎቱ የተንዛዛ በመሆኑ ጥቃት የተፈፀመባቸው ተስፋ በመቁረጥ ወደ ማዕከሉ ላይመጡ ይችላሉ የሚል ግምት ስለመኖሩ ገልጸዋል።
በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ወደ ሆስፒታል መምጣት ከችግሩ ጉዳቱ ያመዝናል በሚል አስተሳሰብ የማይመጡ ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገመታል ይህ ግን በጥናት መረጋገጥ አለበት ብለዋል።
እየተጠናቀቀ ባለው በጀት ዓመት 703 ሕጻናት፣ ሴቶችና ወንዶች ወደ ማዕከሉ መምጣታቸውን ጠቁመዋል።
የዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራር ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሽመልስ ሰሎሞንም ማዕከሉ በወር እስከ 30 ለሚሆኑ ጉዳተኞች አገልግሎት እየሰጠ ነው ብለዋል።
ነገር ግን ተጎጂዎች ወደ ተቋሙ እየመጡ እንዳልሆነም አክለዋል።