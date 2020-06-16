አዲስ አበባ፣ ሰኔ 9/2012 ( ኢዜአ) የቱሪዝም ኢትዮጵያ የቦርድ ሊቀመንበር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በመልካ ቁንጡሬ መካነ ቅርስ የቱሪስት መዳረሻ ችግኝ ተከሉ።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ አካል ነው።
አቶ ሃይለማርያም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኘው የመልካ ቁንጡሬ መካነ ቅርስ የቱሪስት መዳረሻ በመገኘት ችግኝ ተክለዋል።
መርሃ ግብሩን ያዘጋጀው እሳቸው በቦርድ ሊቀመንበርነት የሚመሩት ቱሪዝም ኢትዮጵያ ነው።
ኢትዮጵያ በዘንድሮው የክረምት ወቅት አምስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል የሚያስችል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ነድፋ እየሰራች ትገኛለች።
በዚሁ መሰረት የተለያዩ ተቋማት በመርሃ ግብሩ በመሳተፍ ዕቅዱን ለማሳካት በመትጋት ላይ ናቸው።
በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኘው መልካ ቁንጡሬ ከአዲስ አበባ ደቡባዊ አቅጣጫ በ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝና የጥንታዊ ድንጋይ ዘመንን በተመለከተ ጥናት የሚካሄድበትና የቱሪስት መዳረሻ የሆነ ስፍራ ነው።
በስፍራው በጥንት ዘመን አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ ከድንጋይ የሚዘጋጁ መሳሪዎች (stone tools) በቁፋሮ በመገኘታቸው ከ1960ዎቹ ጀምሮ ጥናት እየተካሄደ ይገኛል።