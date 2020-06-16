በጌዴኦ ዞን በወረርሽኙ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የምግብ እጥረት ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው

ዲላ ሰኔ 9/2012 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን የምግብ እጥረት ቀድሞ ለመከላከል መጠነ ሰፊ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊት አየለ እንዳስታወቁት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በዞኑ ስምንት ወረዳዎች የሚገኙ 123 ሺህ ዜጎች ለምግብ እጥረት ሊጋለጡ እንደሚችሉ በተካሄደው የዳሰሳ ጥናት ተለይቷል።
ለዚህ ምላሽ በሚሰጥ መልኩ የግብርና ልማት በልዩ ትኩረት ለማከናወን በተያዘው አቅጣጫ መሰረት በባለሀብቶች፣ በቡና ኢንዲስትሪዎች፣ በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት የሚገኙ የወል መሬቶችን ፆም እዳያድሩ በመለየት ወደ ልማት ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዘንድሮው የመኽር አዝመራ 17 ሺህ 742 ሄክታር መሬት ስንዴ፣ገብስ፣ በቆሎና ቦሎቄ ዋና ዋና ሰብሎችና በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ድንችና ሌሎችንም አትክልቶች ለማልማት ታቅዶ ተግባር ውስጥ መገባቱን ጠቁመዋል።
የዘር አቅርቦት ችግር እንዳይከሰት መንግስት በግዥ ከማቅረብ ባለፈ በአርሶ አደሩ እጅ የሚገኙ የተሻሉ ዘሮችን በቅብብል እንዲሰራጩና አጋር ድርጅቶች በዘር አቅርቦቱ ላይ እንዲሳተፉ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ወረርሽኙን ታሳቢ ያደረገ የበልግ አዝመራ እንቅስቃሴ መከናወኑን የገለጹት ደግሞ የዲላ ዙሪያ ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዮት ሆርዶፋ ናቸው።
በመንግሥት፣ በሐይማኖት ተቋማትና በአርሶ አደር እጅ የሚገኘውን መሬት ሳይታረስ ጾም እንዳያድር በተደረገው ጥረት 1 ሺህ 600 ሄክታር አዲስ መሬት ልማት ውስጥ ማስገባት መቻሉን ተናግዋል።
በመደበኛ በልግ በ1 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የለማው በቆሎ፣ ድንች፣ስኳር ድንች ፣ቦሎቄና ሌሎችም በጥሩ ቁመና ይገኛሉ ብለዋል።
በወረዳው የጭጩ ቀበሌ አርሶ አደር አማዬ አድማሱ በበኩላቸው መንግስት ያደረገላቸውን የዘር ድጋፍ በመጠቀም ግማሽ ሄክታር ማሳቸው ላይ ቦሎቄን ጨምሮ የተለያዩ የስራስር ዝርያዎቸ በመትከል እየተንከባከቡ መሆናቸውን ገልፀዋል ።
አርሶ አደሩ እንዳሉት በወረርሽኙ እንዳይያዙ አስፈላውን ጥንቃቄ ሁሉ በማድረግ የግብርና ስራቸውን ካለፈው አመት በተሻለ መልኩ በማከናወን ላይ ይገኛሉ ።