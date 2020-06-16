በድሬዳዋ የነዋሪውን ማህበራዊ ችግሮች የሚያቃልሉና የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶች በመተግበር ላይ ናቸው

ድሬዳዋ ፣ ሰኔ 9/2012 (ኢዜአ) በድሬዳዋ ማህበራዊ ችግሮችን የሚያቃልሉና የምግብ ዋስትናን የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶች ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በመገንባት ላይ መሆናቸውን የከተማ አስተዳደሩ ገለፀ ።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ፣ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ በአቶ ከድር ጁሃር የተመራ የድሬዳዋ አመራሮችና የብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ያካተተ ቡድን ፕሮጀክቶቹን ጎብኝተዋል ።
በጉብኝቱ ወቅት አቶ ከድር ጁሃር እንደተናገሩት በድሬዳዋ ኮሮናን በተቀናጀ መንገድ ለመከላከል ከሚከናወኑ ተግባራት ጎን ለጎን የህብረተሰቡን የዘመናት የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች ለመፍታት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ለመገንባት ርብርቡ ቀጥሏል፡፡
በተለይ የጎርፍ መከላከያ ግንቦች ፤ አዳዲስ የአስፋልት መንገድ ግንባታና ደረጃ የማሳደግ ስራ ፤ የድንጋይ ንጣፍ ሥራዎች የመሳሰሉት ፕሮጀክቶች በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ መመልከታቸውን ገልፀዋል ።
በተጨማሪም የገጠሩን ህብረተሰብ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ለወጣቱ የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተገነቡ የሚገኙ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችም በተስፋ ሰጪ የግንባታ ሒደት ላይ እንደሚገኙ ገልፀዋል ።
በአስተዳደሩ በጀትና ከአለም ባንክ በተገኘ ብድር ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የሚገነቡት ፕሮጀክቶች የከተማው የማህበራዊ ችግሮች እንደሚያቃልሉ ነው የገለፁት፡፡
አቶ ከድር ደረጃውን የማሳደግ ሥራ ተከናውኖላቸው ከተጠናቀቁት የአስፋልት መንገዶች መካከል የለገሃሬ ቀበሌ መንገድ መርቀው ሥራ አስጀምረዋል፡፡
የከተማውን ፕሮጀክቶች በባለቤትት የሚያከናውነው የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱልሰላም አህመድ በበኩላቸው አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች የተገባደዱና በሚቀጥለው ዓመት መግቢያ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው ለአገልግሎት የሚበቁ ናቸው ብለዋል፡፡
ከፕሮጀክቶቹ መካከል 15 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ የማሻሻልና አዳዲስ ግንባታ፤ የ12 ኪሎ ሜትር የድንጋይ ንጣፍ ፣ የ1 ኪሎ ሜትር የጎርፍ መከላከያ ቦይ ግንባታና በ96 ሚሊዮን ብር የሚገነባው የሃፍካት ድልድይ ስራ እንደሚገኙበት ገልፀዋል ።
የግንባታ ሒደቱ ከ4 ሺ ለሚበልጡ ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩንም አቶ አብዱልሰላም ተናግረዋል ።
የከተማውን ፅዳትና ውበት ለመጠበቅና የአረንጓዴ ልማቱን የሚያሳኩ 10 የቆሻሻ ማንሻ መኪናዎችና ሁለት የችግኝ ውሃ ማጠጫ ቦቴዎች ተገዝተው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውንም አያይዘው ገልፀዋል ።
በተጨማሪ ገጠሩን ከከተማ የሚያስተሳስሩና የገጠሩን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያግዙ የ80 ኪሎ ሜትር ክረምት ከበጋ የሚያገለግሉ የገጠር መንገድ ግንባታ እየተካሔደ ነው ተብሏል ።
ባለፉት ዓመታት በበጋ ተፋሰስ ልማት የዳኑ መሬቶችን የገጠር ሥራ አጥ ወጣቶች እንዲጠቀሙበት በማድረግ ጥሩ ለውጥ እየተገኘ መሆኑን የገለፁት ደግሞ የድሬዳዋ ግብርና ውሃ ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ናቸው፡፡
ተጠቃሚ ከሆኑት የገጠር ወጣቶች መካከል ወጣት መሐመድ አደም እንደገለፀው የተለያዩ ድጋፎች ተደርጎልን ወደ ስራ በመግባታችን አሁን ምርታችንን ለገበያ እያቀረብን እንገኛለን ብሏል፡፡
ተጠግነው የማያውቁ የአስፋልት መንገዶች መሰራታቸው አስደስቶናል ያሉት ደግሞ ለ30 ዓመታት ያሽከረከሩት አቶ ብርሃኑ ደጀኔ የተባሉ የከተማው ነዋሪ ናቸው፡፡
መንገዱ መሰራቱ ለእግረኛውም ሆነ ለአሽከርካሪው ህይወትና ደህንነት አጋዥ መሆኑን ተናግረዋል ።