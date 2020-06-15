የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ

አዳማ/ፍቼ፣ ሰኔ 08/2012 (ኢዜአ) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በደን ልማት ላይ ከሚያከናወኑት ጥናትና ምርምር በተጓዳኝ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም የድርሻቸውን እንዲወጡ የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
የዘንድሮው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዛሬ በይፋ ተጀምሯል።
የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሡ በአርሲ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ሌላው ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ በመገኘት የክረምቱን አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ዛሬ አስጀምረዋል።
ተቋማቱ በደን ልማት ላይ ከሚያከናወኑት ጥናትና ምርምር በተጓዳኝ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
ፕሮፌሰር አፈወርቅ እንደገለጹት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከችግኝ ተከላ ባለፈ የደም ልገሳና የማዕድ ማጋራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች በተመሣሣይ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሚኒስቴሩ ዕቅድ አውጥቶ እየሰራ ነው።
የተቋማቱ ማኅበረሰብም ሆነ የየአካባቢው ነዋሪዎች በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በሚያደርጉት ተሳትፎ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብለዋል።
የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዱጉማ አዱኛ በበኩላቸው በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ60ሺህ በላይ የዛፍ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል አቅደው ዛሬ ወደ ተግባር መግባታቸውን ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው ባሉት አራት ኮሌጆች ለደን ልማት፣ ለሰውና እንስሳት ምግብነት ጉልህ ሚና ያላቸውና ገበያ ተኮር የዛፎና ፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል መዘጋጀቱንም አመልክተዋል።
በክረምቱ ወራትም መምህራንን፣ የአስተዳደር ሠራተኞችንና የአካባቢውን ኅብረተሰብ በንቃት በማሳተፍ የተያያዘው ሀገራዊ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማሳካት የበኩላቸውን እንደሚወጡም ዶክተር ዱጉማ አስታውቀዋል።
የተፈጥሮ ሀብት መመናመን በሚያስከትለው የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ ግንባር ቀደም ተጎጂዎች ሴቶች በመሆናቸው በአረንጓዴ አሻራ ልማት ንቁ ተሳትፎ እናደርጋለን ያሉት ደግሞ ችግኝ ተከላው ላይ የተሳተፉት የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ጉዳዮች ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሜሮን ረጉ ናቸው።
በተመሣሣይ ዜና በፍቼ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የተገኙት የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ እንዳሉት የኮረና ቫይረስ ከመከላከል ጎን የተቋማቱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተጠናክሮ ይቀጥላል።
የመርሃ ግብሩ ዓላማ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የራሳቸውን ተምሳሌታዊ አሻራ በአረንጓዴ ልማት በማኖር ለኅብረተሰቡ ያላቸውን ወገናዊነት ለመግለጽ ነው ብለዋል።
በተለይም የሀገሪቷ ልማትና ዕድገት እንዲቀጥል፣ ምርትና ምርታማነት እንዲጎለብት፣ በዝናብ እጥረት ግድቦቻችን እንዳይጎድሉ፣ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የችግኝ ተከላው ሥራ ትኩረት ተሰጥቶት ለሚቀጥሉት ዓመታት እንደሚሰራ ሚኒስትር ዴኤታው አስታውቀዋል።
የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ከ100 ሺህ የሚበልጥ ችግኝ እንደሚተክል የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ገናናው ጎፌ ናቸው።
የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞችና ማኅበረሰቡም በሽታውን ከመከላከል ጎን በችግኝ ተከላ፣ ማዕድ በማጋራት፣ ደም በመለገስና ባለፈው ዓመት የተተከሉትን ችግኞች በመንከባከብ ሥራ እየተሰተፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የዘንድሮው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዛሬ በይፋ መጀመሩ ተመልክቷል።