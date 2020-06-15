ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የችግኝ ተከላ፣ የደም ልገሳና ማዕድ የማጋራት ሥራ እያከናወነ ነው

ሐረር፣ ሰኔ 8 ቀን 2012 (ኢዜአ) የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በሐረማያ ሐይቅ ተፋሰስና በአካባቢው የችግኝ ተከላ፣ ደም የመለገስና ማዕድ የማጋራት ሥራ ማከናወን መጀመሩን ገለጸ።
በችግኝ ተከላው ማስጀመርያ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩሱፍ እንደገለጹት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአረንጓዴው አሻራ መርሃ ግብር ስኬታማነት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ችግኝ የማፍላት፣ ጉድጓድ የማዘጋጀትና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በቅንጅት ሲያከናውን ቆይቷል።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ፣ የአካባቢው ነዋሪዎች፣ ወጣቶችና በግቢው የሚገኙ የፀጥታ ኃይሎች ባሳተፈ መልኩ ዛሬ ተጀምሯል።
በሐረማያ ሐይቅና በሌሎች ተፋሰሶች ላይ የሚከናወነው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ሥራ ከ327 ሺህ በላይ ችግኞችን እንደሚተከሉ ጠቁመው የተተከለውን በመንከባከብ የጠፉውን የሐረማያ ሀይቅን መልሶ እንዲያገግም ዕድል ይፈጥራል ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በተለይ በግብርናው ዘርፍ ያለውን ምሁርና ሙያተኛ ከአርሶ አደሩ ጋር በመተባበር ባለፉት ዓመታት ከተተከሉት ችግኞች መካከል ከ90 በመቶ በላይ መጽደቁን ተናግረዋል።
ደም የመለገስና ማዕድ የማጋራት ሥራዎችም በተቋሙና በአካባቢው ማኅበረሰብ እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
የሐረማያንና በአካባቢው የጠፉትን ሐይቆች ለመመለስ ከዩኒቨርሲቲው ጋር የተለያዩ የአረንጓዴ ልማት ሥራዎችን እያከናወንን እንገኛለን ያሉት ደግሞ የሐረማያ ወረዳ ግብርና ቢሮ ተወካይ አቶ ዛኪር መሀመድ ናቸው።
ባለፉት ዓመታት ባደረግነው የዘመቻ ሥራዎች ላይ ለውጥ እያየን ነው ያሉት ተወካዩ በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በወረዳው 10 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል ሥራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝ አብራርተዋል ።
የዩኒቨርሲቲውና የአካባቢው ማኅበረሰብ በነቂስ ወጥተን ችግኝ ተክለናል እኔም ከችግኝ ተከላ በተጨማሪ በበጎ ፍቃድ የደም ልገሳ ላይ በመገኘት ደም ለግሻለሁ ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የሕግ መምህር እንዳልካቸው አበራ ናቸው።
“ችግኝ መትከልም ሆነ ደም መለገስ ሕይወትን ያድናል ”ያሉት መምህር እንዳልካቸው በዚህ ላይ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል።
የደም ልገሳውን ከአሁን በኋላ በየሦስት ወሩ አጠናክረው እንደሚቀጥሉበትም መምህሩ ተናግረዋል።