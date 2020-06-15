ለደን ልማት የድርሻውን እንደሚወጣ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ገለጸ

ጋምቤላ፣ ሰኔ 8/2012 (ኢዜአ) በክልሉ የተመናመነውን የተፈጥሮ የደን ሀብት መልሶ ለማልማት የሚደረገው ጥረት በመደገፍ የድርሻውን እንደሚወጣ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ገለጸ።
ሁለተኛውን የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራምን ምክንያት በማድረግ በዩኒቨርሲቲው ግቢ አምስት ሺህ ችግኞችን ለመትከል ዛሬ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንት ዶክተር ኡጁሉ ኡኮክ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት በክልሉ ባለፉት ዓመታት በእርሻና ሌሎች ምክንያቶች የተመናመነውን የደን ሀብት ወደ ነበረበት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ተቋሙ የድርሻውን ለመወጣት እየተንቀሳቀሰ ነው።
ተቋሙ በተለይም በተፈጥሮ ሀብት የትምህርት ክፍሉ አማካኝነት የደን ሀብቱን በምርምር ታግዞ ወደ ቀድሞው ይዞታ ተመልሶ እንዲለማ ከክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ጋር በቅንጅት ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በቀጣይም እንደ ሀገር የተያዘውን የአረንጓዴ አሻራ ልማት ጨምሮ ሌሎችንም የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራዎችን በምርምር ታግዘው ውጤታማ እንዲሆኑ በትብብር ይሰራል ብለዋል።
በአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብሩ ችግኝ መትከል ብቻ በራሱ ግብ እንዳልሆነ ያመለከቱት ዶክተር ኡጁሉ በመንከባከቡ ሥራ ጭምር የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ የበኩሉን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዘዳንት ዶክተር አሸናፊ አሰፋ በበኩላቸው እንደ ሀገር ዘንድሮ አምስት ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ለተያዘው ግብ እውን መሆን ዩኒቨርሲቲው የበኩሉን ለመወጣት እየሰራ ነው ብለዋል።
በተለይም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ የኮሮና ወረርሽኝን በመከለካል በአረንጓዴ አሻራ ልማት በንቃት እየተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ከዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ መካከል አቶ ኡቻን ኦኬሎ በሰጡት አስተያየት እንደ ሀገር በተያዘው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም የተከሏቸውን ችግኞች በመንከባከብ ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ እንደሚጥሩ አመልክተዋል።
በጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ዛሬ የተጀመረው የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር እስከ ነገ እንደሚቀጥል ታውቋል።