ኤጀንሲው ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ቁሳቁሶች ሰጠ

ባሕርዳር፣ ሰኔ 8/2012 (ኢዜአ) የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ 1 ሚሊዮን 450 ሺህ ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች ለሰራተኞቹ ሰጠ አስታወቀ።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ባንችአምላክ ገብረማርያም ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኤጀንሲው እስከ ቀበሌ ድረስ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ የሚያካሂዱ ባለሙያዎች ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ እየሰራ ነው።
በዚህም ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር 15 ሺህ 471 የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስኮች እንዲሁም ከ11 ሺህ 800 በላይ እያንዳንዱ 250 ሚሊሊትር የሚይዝ ሳኒታይዘር እስከ ቀበሌ ለሚገኙ ባለሙያዎች አከፋፈለ።
በተጨማሪም ከብሉ ማርክ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ስለበሽታው አስከፊነትና መደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ አስተማሪ የሆኑ ከ20 ሺህ በላይ ፖስተሮችን በማሳተም ለገጠሩ ማኅበረሰብ ማስተማሪያ እንዲሆን ተልኳል።
የተሰጡት የመከላከያ ቁሳቁሶችም ባለሙያዎቹ ከኮሮና ቫይረስ ሥጋት ነፃ ሆነው የልደት፣ የጋብቻ፣ የፍቺና ሞት ምዝገባዎችን ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲያከናውኑ የሚያስችል ነው ብለዋል።
ስለበሽታውም በየጊዜው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሰጣቸውን መመሪያዎችና የጥንቃቄ መልዕክቶችን ሠራተኞቹ በመከታተል ተግባራዊ እንዲያደርጉም አሳስበዋል።
እስከ 300 ሺህ ብር ግምት ያላቸው ከ20 ሺህ በላይ የማስተማሪያ ፖስተሮችን አሳትሞ ለኤጀንሲው ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት ደግሞ የብሉ ማርክ ኮሌጅ ዲን አቶ ውሀቤ ፀጋ ናቸው።
የማስተማሪያ ፖስተሮቹ በተለይም በገጠሩ አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች በቂ ግንዛቤ ኖሯቸው ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲከላከሉ የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።
ችግሩ እስኪቀረፍ ድረስም ኮሌጁ ከኤጀንሲው ጋር በመሆን አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሥራ በክልሉ በ3 ሺህ 972 ቀበሌዎች በተከፈቱ የምዝገባ ጣቢያዎች አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝም ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።