በኮቪድ- 19 ምክንያት ያልተፈለገ ዋጋ እንዳይከፈል ነባሩ ባህል ለጊዜው ሊገታ ይገባል – የኦሮሚያ ጤና ቢሮ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 8/2012 (ኢዜአ) በኮቪድ-19 ምክንያት ያልተፈለገ ዋጋ እንዳንከፍል በቀብር ወቅት የነበረው ባህል ለጊዜው ልንገታው ይገባል ሲሉ የኦሮሚያ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንግስቱ በቀለ አሳሰቡ፡፡
ኃላፊው ወቅታዊውን የኮቪድ- 19 አስመልክተው ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ “አሁን ያለንበት ጊዜ አስቸጋሪ በመሆኑ ለወቅታዊው ጉዳይ ቅድሚያ ልንሰጠው ይገባል ” ብለዋል፡፡
በቆይታቸውም ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በአገሪቱ ባለፉት ከገባ ሦስት ወራት ወዲህ በመስፋፋት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
በክልሉም የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር በአሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል፡፡
ቫይረሱ ከከተሞች በራቁ ገጠር አካባቢዎችም በመስፋፋቱ የኅብረተሰቡ ጥንቃቄ በዚያው ልክ መጨመር እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
ዶክተር መንግስቱ እንዳሉት ኅብረተሰቡ በኮቪድ -19 ምክንያት ያልተፈለገ ዋጋ እንዳይከፈል የቀብር ባህሉን መቀየር ይገባዋል፡፡
ኮቪድ-19 በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የስጋት ደረጃ ላይ ስለሚገኝ ባህልንና ወቅታዊውን የኮሮና ቫይረስ ሁኔታን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ መጠንቀቅ አለብት ብለዋል፡፡
በኮቪድ-19 ምክንያት ሕይወቱ ያለፈ ግለሰብም ለቤተሰቡ ሕይወቱ ያለፈበት ሁኔታ የሚነገረው ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ለመለየት እንዲያስችል መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ኅብረተሰቡ በለቅሶ ሥነ-ሥርዓት ወቅት ጥንቃቄ እንዲያደርግና ራሱን ለመጠበቅ እንደሚያስችለው ኃላፊው ጠቁመዋል፡፡
የቀብር ሥነ-ሥርዓት በጤና ባለሙያዎች ምክር መሠረትና በተዘጋጁ የቀብር አስፈጻሚዎች መደረግ እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
በክልሉም በአንድ ግለሰብ የቀብር ሥነ-ሥርዓት ላይ 32 ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸውን አስታውሰው፤ ቀናት እያለፉ ሲሄዱ የቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ስለሚጨምር ጥንቃቄውን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል፡፡
በኢትዮጵያ ለ181 ሺህ 349 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላቦራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን፤ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3ሺህ 345 ደርሷል፡፡
በቫይረሱ ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 57 ነው።