“ሬይ ሜዲካል” የተባለ ድርጅት ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የላቦራቶሪ ቁሳቁሶችን አበረከተ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 8/2012 “ሬይ ሜዲካል” የተባለ ድርጅት ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የላቦራቶሪ ቁሳቁሶችን ለጤና ሚኒስቴር አበረከተ።
ድርጅቱ የለገሳቸው ቁሳቁሶች የደምና ሌሎች ናሙናዎችን ውጤት በፍጥነት የሚያሳውቁ መመርመሪያዎች ሲሆኑ 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገባቸው ተገልጿል።
መሳሪያዎቹም የላቦራቶሪ ባለሙያዎች ሳያስፈልጉ ሌሎች መደበኛ የጤና ባለሙያዎች በቀላሉ ሊጠቀሟቸው የሚችሉ መሆናቸው ተገልጿል።
የድርጅቱ ሽያጭ ክፍል ሃለፊ አቶ መንግስቱ ጌታነህ መሳሪያዎቹ በተለይ በጽኑ ህሙማን ክፍል ክትትል የሚያደርጉ ሰዎችን ለመመርመር ምቹ መሆናቸውን አብራርተው፤ ድርጅቱ በቀጣይም መሰል ድጋፎችን እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋ።
በኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር የጠቅላላ ህክምና ዳይሬክተር አቶ ያቆብ ሰማን፤ የኮሮና ቫይረስን ለማከም በተቋቋሙ አዳዲስ የህክምና ማዕከሎች የላቦራቶሪ ቁሳቁስ እጥረት መኖሩን ተናግረዋል።
ድርጅቱ ያደረገው ድጋፍም ይህን ችግር በማቃለል ደረጃ ከፍተኛ ሚና እንዳለው አብራርተዋል።
መሳሪያዎቹ የመደበኛ የህክምና ባለሙያዎች በቀላሉ እንዲጠቀሟቸው የሚያስችሉ መሆናቸው ደግሞ የኮሮናቫይረስን የመከላከሉን ስራ ቀልጣፋ እንደሚያደርገው ገልጸዋል።
ድርጅቱ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው፤ በቀጣይም ሌሎች ኩባንያዎች መሰል ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።