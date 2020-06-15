በክልሉ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር አበረታች ሥራዎች እየተከናወኑ ነው

ሰኔ 8/2012(ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተከናወኑ ያሉ ሥራዎች አበረታች መሆናቸው ተገለጸ።
በኢፌዲሪ ጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ የተመራው የልዑካን ቡድን በሐረሪ ክልል ተገኝቶ ኮቪድ-19 በሽታን በመከላከልና መቆጣጠር እየተከናወኑ ያሉ ሥራዎችን ትናንት ተዘዋዉሮ ጎብኝቷል።
ዶ/ር ደረጀ ከሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት አቶ ኦርዲን በድሪ ጋር በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመግታት እየተሰሩ ባሉ ሥራዎች ዙሪያም መክረዋል።
በሐረሪ ክልል ኮቭድ 19ን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተስሩ ያሉ ዋና ዋና ሥራዎች በክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ በአቶ ኢብሳ መቅረቡን የኅብረተሰብ ጤና ኢኒስቲትዩት አስታውቋል።
በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመግታት የሚደረገውን ጥረት የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሉ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ፕሬዝዳንቱ ጠይቀዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር ደረጀ ዱጉማ በበኩላቸው የፌዴራል መንግሥት አቅም በፈቀደ ሁሉ ለክልሎች የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የሐረሪ ክልል በተለይ ከአጎራባች ክልሎችና ድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ጋር በቅንጅት እየተሰራ ያለው ሥራ አበረታች በመሆኑ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በምክክሩ ወቅት ተገልጿል።
በምሥራቁ ቀጠና በተለይም ድንበር ጋር ተያይዞ እየተሰራ ያለው ዘርፈ ብዙ ሥራና ቁጥጥሩን ማጠናከር እንደሚገባ መክረዋል።
በክልሉ የተቋቋሙ ለይቶ ማቆያና ማከሚያ ማዕከላትን በክልሉ ፕሬዝዳንት በቅርበት እንደሚከታተሉና አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ መሆኑ በምክክሩ ወቅት ተገልጿል።
በኅብረተሰቡ ዘንድ እየታየ ያለውን መዘንጋት ለማስተካከል በትጋት መሠራት እንዳለበት ከሥምምነት ላይ መደረሱን ኢኒስቲትዩቱ አስታውቋል።
በክልሉ የሚገኙ አምስት የተለያዩ የለይቶ ማቆያና ሕክምና መስጫ ማዕከላት እንዲሁም ሁለት የላቦራቶሪ ምርመራ ማዕከላት የልዑካን ቡድኑ መጎብኘቱን የጤና ሚኒስቴር በፌስ ቡክ ገጹ ገልጿል።
በክልሉ በቅንጅት የኮቪድ-19ኝን ሥርጭት ለመግታት አበረታች ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን ቡድኑ ተመልክቷል፡፡
ሚኒስትር ዴኤታው ዶ/ር ደረጄ ዱጉማ በጉብኝቱ ላይ እንደተናገሩት በክልሉ በሚገኙ ለይቶ ማቆያና ማከሚያ ማዕከላት እየተከናወኑ ያሉ ሥራዎች አበረታች መሆኑን ጠቅሰዋል።
ሚኒስትር ዴኤታው አያይዘውም በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋትና ግዴለሽነት መስተካከል አለበት ብለዋል።
በክልሉ የጤና ባለሙያዎች ለሥራው ያላቸው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት የሚደነቅ መሆኑን ዶ/ር ደረጀ ዱጉማ ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ የጤና ባለሙያዎችን ምክር ተግባራዊ በማድረግና ከጤና ባለሙያዎች ጎን በመቆም እንዲያበረታታ ጥሪ አቅርበዋል።