በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማቆያ ማዕከል ውስጥ የነበረች ነፍሰ ጡር ዛሬ በሰላም ተገላገለች

ሐረር ሰኔ 7/2012 (ኢዜአ) በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ጊቢ በተቋቋመው የለይቶ ማቆያ ማዕከል ውስጥ የነበረች ነፍሰ ጡር ዛሬ ጧት ሴት ልጅ በሰላም ወለደች ።
ወላዷ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎላት ነፃ መሆኗ በመረጋገጡ ከማዕከሉ እንድትወጣ እንደሚደረግ የማዕከሉ አስተባባሪ አስታውቀዋል።
የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት ሰው ጋር ንክኪ ስለነበራት ከሐረር ከተማ ወደ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማቆያ ማዕከል የገባችው እናት ዛሬ ዕሁድ ሰኔ 7 ቀን 2012 ዓ.ም ጧት 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በለይቶ ማቆያው 3 ኪሎ ግራም የምትመዝን ሴት ልጅ በሰላም ወልዳለች ።
የለይቶ ማቆያው አስተባባሪ ዶክተር በረከተዓብ ነጋሽ እንደገለፁት ወላዷ በማዕከሉ ውስጥ ከገባች ጀምሮ የቅድመ ወሊድ ክትትል ሲደረግላት እንደነበርና ያለምንም ችግር ልጇን እንደተገላገለች ተናግረዋል።
ከዚህም ባሻገር የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎላት ነፃ መሆኗ በመረጋገጡ ዛሬ ከማዕከሉ ወጥታ ወደ ቤቷ እንድትገባ እንደሚደረግ ዶክተር በረከተዓብ ገልፀዋል።
ከሳምንት በፊት ሁለት እናቶች በማቆያ ማእከሉ ውስጥ የወለዱ ሲሆን አንደኛዋ እናት የቆይታ ጊዜዋን በማጠናቀቋና ከልጇ ጋር በተደረገላቸው ምርመራ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆናቸው በመረጋገጡ ወደ መኖሪያ አካባቢዋ ምስራቅ ሐረርጌ ዞን መልካ በሎ ወረዳ መሸኘቷን ከአስተባባሪው ገለፃ ለማወቅ ተችሏል ።
ሁለተኛዋ እናት ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ከልጇ ጋር ምርመራ ተደርጎላቸው ነፃ መሆናቸው ሲረጋገጥ ከማዕከሉ እንዲወጡ ይደረጋል ብለዋል።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ማዕከል ውስጥ ሌሎች 12 ነፍሰ ጡሮች እንደሚገኙና አስፈላጊው የቅድመ ወሊድ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ዶክተር በረከተአብ ተናግረዋል ።
ዩኒቨርሲቲው ለወላዶቹ ለአራስ እናቶች የሚሆን አልሚ ምግብና ሌሎች ድጋፎችን እያቀረበላቸው ይገኛል ሲሉ አስተባባሪው ገልፀዋል ።