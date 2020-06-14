የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በለይቶ ማቆያ ማእከልና በላብራቶሪ ምርመራ እያከናወነ ያለው ስራ አበረታች ነው

ሐረር፣ ሰኔ 7/2012 (ኢዜአ) የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በለይቶ ማቆያና በላብራቶሪ ምርመራ ዙሪያ የሚሰጠውን አገልግሎት አበረታች መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ደኤታ ተናገሩ።
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ እየተሰሩ በሚገኙ ስራዎች ዙርያ ውይይት አድርገዋል።
ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ በወቅቱ እንደተናገሩት በዩኒቨርሲቲው ዋና ግቢ የለይቶ ማቆያ ማዕከላት በማዘጋጀት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ለታየባቸው ሰዎች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ እየሰጠ የሚገኘው አገልግሎት አበረታች ነው።
በተለይ በለይቶ ማቆያው በወሊድ ላይ ለሚገኙና ለሌሎች እናቶችና ህጻናት በመንከባከብ ጥሩ ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ መታዘባቸውን ተናግረዋል ።
በለይቶ ማቆያው የሚገኙ ሰዎችን ለማነቃቃት የሚያከናውነው የስፖርት እንቅስቃሴም አበረታች ነው ብለዋል ።
በማቆያው የሚገኙት የህብረተሰብ ክፍሎች የመረጃ አያያዝና ከንክኪ ነጻ በማድረግና ናሙና በመውሰድ የሚከናወኑት የምርመራ ስራዎችንም ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አሳስበዋል ።
ዩኒቨርሲቲው ለድሬዳዋና ለሐረሪ ክልል ያደረገው የናሙና መመርመሪያ መሳሪያ ድጋፍ ትርጉም ያለው አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ በሚገኘው የለይቶ ማቆያ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር በረከተአብ ነጋሽ እንዳሉት የለይቶ ማቆያና የምርመራ ማዕከሉ እሰከ አሁን ድረስ 1 ሺህ 144 ሰዎችን ተቀብሏል።
ከምስራቅ ሐረርጌ፣ ከሐረሪ ክልል ፣ ከጅቡቲና ከሶማሌ ላንድ መጥተው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል 996 ነፃ ሆነው በመገኘታቸው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል ።
ማእከሉ በተጨማሪም የነብሰጡር እናት ክትትል፣የመድሃኒትና ህክምና አገልግሎት፣የማዋለድና ሌሎች አገልግሎቶች እየሰጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትና በዩኒቨርሲቲው የተቋቋመው ግብረ ሃይል ሰብሳቢ ዶክተር ጀማል ዩስፍ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የለይቶ ማቆያና የናሙና መመርመሪያ ማዕከላትን በማዘጋጀት ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል።
በአሁኑ ወቅትም በተለይ በዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎች መካኒካል ቬንትሌተር እና ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆነ የግል ንጽህና መጠበቂያ ማሽኖች ተሰርተው ወደ ምርት ለመግባት ግብዓት እየጠበቁ መሆኑን ተናግረዋል።
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ዩኒቨርሲቲው ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ ለሚያደርገው ማንኛውም ስራ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
በጉብኝቱ ላይ የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን በቀጣይ በሐረሪ ክልልና በምስራቅ ሐረርጌ ዞን እየተከናወኑ ያሉት ስራዎችን ይጎበኛሉ ተብሏል ።።