በደቡብ ክልል ለመስኖ ሊውል የሚችል ከ47 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ የውሃ ሀብት እንዳለ ጥናት አመላከተ

ሐዋሳ፣ ግንቦት 07/2012 ( ኢዜአ) በደቡብ ክልል ለዘመናዊ መስኖ ልማት ሊውል የሚችል ከ47 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር የውሃ ሃብት እንዳለ በሐዋሳ ዩኒቨርስቲና በክልሉ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ትብብር የተካሄደ አንድ ጥናት አመላከተ።
የደቡብ ክልል የመስኖ አለኝታ ዓውደ ጥናት በሃዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በዓውደ ጥናቱ ላይ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መምህርና የመስኖ አለኝታ ጥናት አስተባባሪ ዶክተር ምህረት ደናንቶ እንደገለፁት ለሁለት ዓመት የተካደው ጥናት ትኩረት ያደረገው ክልሉን አቋርጠው በሚፈሱ ባሮ አኮቦ፣ሪፍትቫሊ፣ ገናሌ፣ ዳዋና ኦሞ ጊቤ ትላልቅ ተፋሰሶች ላይ ነው።
በጥናቱ ግኝት መሰረት ዓመቱን ሙሉ የሚፈሱ እነዚህ ወንዞች ለመስኖ ልማት ቢውሉ 1 ሚሊዮን 75 ሺህ ሄክታር መሬት የማልማት አቅም አላቸው ።
አምስቱን ወንዞች ጨምሮ በክልሉ ከ47 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃ ሃብት እንዳለ በጥናት መረጋገጡን ገልጸዋል።
ይህ ብቻውን ቢለማ እንኳን ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ የሃገሪቱን የምግብ እጥረት ሊቀርፍ ይችላል ያሉት ዶክተር ምህረት ክልሉ በመስኖ ሊለማ ከሚችለው ሰፊ መሬት እስከ አሁን ጥቅም ላይ የዋለው 9 በመቶ ብቻ መሆኑን ጠቁመዋል።
መንግስትና የሚመለከተው አካል በመረጃ የተደገፈ አሠራርን ተከትለው የውሃ ሃብቱን ለማልማት ወደ ተግባር እንዲገቡ ምክረ ሃሳብ አቅርበዋል።
የደቡብ ክልል የመስኖ ተቋማት ልማትና አስተዳደር ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ ሽብሬ በበኩላቸው የክልሉ የመስኖ ልማት ግንባታ ሂደት አሠራር፣ቁጥጥርና ተቋማዊ አደረጃጀት ላይ የነበረው ክፍተት ለውጤታማነቱ ማነቆ እንደነበረ ገልጸዋል።
በተለይ በክልሉ ያለውን እምቅ የውሃና የመሬት የተፈጥሮ ሀብትና ሊመረቱ የሚችሉ የሰብል ዓይነቶች የሚያመለክት መረጃ እንዳልነበረም ጠቅሰዋል ።
ይህን ችግር ለመፍታትና ከዝናብ ጥገኝነት በመላቀቅ በምግብ ራስን ለመቻል የመስኖ ልማት የሚጫወተውን ሚና መንግስት በመረዳት ሃገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ በማካሔድ የአቅጣጫ ለውጥ ማድረጉን ገልጸው ፤ በቅርቡ ተግባራዊ ሲሆን ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ የሚሰጠው ዕድል ከፍተኛ ነው ብለዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ አንተነህ ፈቃዱ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በመካከለኛና በዝቅተኛ ደረጃ በክልሉ የመስኖ ልማት ሲከናወን መቆየቱን አስታውሰው ካለው አቅም አንጻር ጥቅም ላይ አለመዋሉን ጥናቱ ማመላከቱን ተናግረዋል ።
በቀጣይ የጥናቱን ውጤት ወደ ፕሮጀክት በማሳደግ ተግባራዊ ለማድረግ በየደረጃው ርብርብ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
አዋጪ ጥናት ያለማድረግ ፣የፕሮጀክት ቁጥጥርና ክትትል ደካማነት ፣ወሰን የማስከበር ችግርና በአግባቡ ያለመጠቀም በክልሉ የመስኖ ልማት ውጤታማ እንዳይሆን ማድረጋቸውን ገልጸው፤ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል አሰራር እንደሚዘረጋ አረጋግጠዋል ።
በክልል ደረጃ የቀጣይ 10 ዓመታት መሪ የልማት ዕቅድ እየተዘጋጀ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ ከጥናቱ ተሳታፊዎች መካከል የደቡብ ክልል ፕላን ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ሙባረክ አወል ናቸው።
የጥናቱ ግኝትም ለመሪ እቅዱ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
የፌዴራል የመስኖ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሚካኤል መሐሪ በበኩላቸው በሃገር አቀፍ ደረጃ ካለን ሊለማ የሚችል መሬትና ዕምቅ የውኃ አቅም አንጻር በመስኖ ልማቱ ገና አልተሰራም ባይ ናቸው፡፡
ሃገሪቱ የጀመረችውን የልማት ጎዳና ለማሳለጥ እየተገነቡ ያሉ የኢንዲስትሪ ፓርኮች ጥሬ ዕቃ አቅርቦት ለማሟላትና ግብርናውን ለማዘመን ያለንን አቅም ተጠቅሞ ወደ ሰፋፊ የመስኖ ልማት መግባት ግድ ይላል ብለዋል።
ያለንን የተፈጥሮ ሀብት በሚፈለገው ልክ ጥቅም ላይ እንዳይውል ካጋጠሙ ተግዳሮት መካከል የፋይናንስ ውስንነት አንዱ ሲሆን ዘርፉንም እየተፈታተነ መሆኑን ገልጸዋል።
በሃገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የሃብት አመላካች መረጃዎች በየጊዜው ማሻሻያ ያልተደረገላቸው በመሆኑ የሚፈጠረውን ውስንነት ለመቅረፍ እንደዚህ ዓይነት ጥናቶች ድርሻቸው ከፍተኛ መሆኑን አመልክተው ወደ ተግባር እንዲለወጥ ኮሚሽኑ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል።