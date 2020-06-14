በጋምቤላ ጠረፋማ አካባቢዎች ቁጥጥሩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት … የክልሉ ርእሰ መስተዳድር

ጋምቤላ ሰኔ 7 ቀን 2012 (ኢዜአ) በጋምቤላ ጠረፋማ አካባቢዎች የሰዎችን ዝውውርና የስደተኞች ፍልሰት በመግታት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል አመራሮች ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርእሰ መስተዳድሩ አሳሰቡ ።
ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በጠረፋማ ወረዳዎች ጉበኝት ባደረጉበት ወቅት እንዳሉት በክልሉ ድንብር አካባቢዎች ያለውን የሰውች ዝውውርና የሰደተኞች ፍልስት በመግታት የኮሮናን ወረርሽኝ ለመከላከል በተለይም የጠረፋማ ወረዳዎች አመራር ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል ።
ክልሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር በስምንት ወረዳዎች የሚዋሰን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርና የሰደተኞች ፍልሰት በስፋት መኖሩን ተናግረዋል።
በክልሉ በዋና የመግቢያና የመውጫ በሮች በግብረ ኃይሉ የፀጥታ አካላት ጥበቃ እየተደረገ ቢሆንም በሌሎች አካባቢዎች ሾልከው በመግባት ወደ ህብረተሰቡ የመቀላቀል ሁኔታዎች መኖሩን ገልፀዋል።
ሾልከው በመግባት ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀሉ ሰዎች ለኮሮና ወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት ሊሆኑ ስለሚችሉ አስፈለጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስበዋል ።
በመሆኑም የጠረፋማ ወረዳ አመራሮች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ድንበር አልፈው ለመግባት በሚሞክሩ አካላትን ላይ የተጠናከረ የጥበቃና የክልክላ ስራዎችን ማካሄድ አለባቸው ብለዋል ።
የኑዌር ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ ሞድ ቶክ እንዳሉት ደግሞ በዞኑ ጠረፋማ አካባቢዎች ከዋና የመግቢያና መውጫ በሮች ውጪ ያለውን ህገ -ወጥ የሰዎች ዝውውርና የስደተኞች ፍልሰት ለመግታት እየተሰራ ነው ።
በእነዚሁ አካባቢዎች በእስካሁኑ ሂደተም ሾልከው ለመግባት ሲሞክሩ የተገኙ ከ40 ባለይ ሰዎች በዞኑ ወደ ተዘጋጀው ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል።
ከዋና በሮች ውጪ ሾልከው የሚገቡትን ሰዎችን የመከላከሉ ስራ እየተከናወነ ያለውም የአካባቢ ሚሊሻና የፀጥታ ኃይሎችን በመቀናጀት ነው ብለዋል ።
በ12ኛው ክፍለ ጦር ሶስተኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ አንደኛ ሻምበል አዛዥ ሻምበል ኤፍሬም የትሻህወርቅ እንደሚሉት በቡርቤ የመግቢያ በር የገቢና ወጪ ሰዎችን እንቅስቃሴ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ በተለይም ከደቡብ ሱዳን በዋና መግቢያ በሩም ሆኑ ከመግቢያ በሩ ውጪ ለመግባት የሚሞክሩት ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም በአካባቢው ያለውን የሰዎች ዝውውርና የስደተኞች ፍልሰትን ለመግታት የጸጥታ ኃይሉን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በክልሉ በሚገኙ ጠረፋማ ወረዳዎች ርዕሰ መስተዳሩን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል።