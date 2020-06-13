በአዲስ አበባ 171 ህገ-ወጥ ሉኳንዳ ቤቶች ላይ ዕርምጃ ተወስዷል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 6/2012(ኢዜአ) በአዲስ አበባ 171 ህገ-ወጥ ሉኳንዳ ቤቶች ላይ ዕርምጃ መወሰዱን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ።
እርምጃ የተወሰደባቸው ሉካንዳ ቤቶች ከቄራ ድርጅት ውጪ እርድ እየተፈጸሙ ለህብረተሰቡ ሲሸጡ የነበሩ እንደሆኑ ተገልጿል።
በከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ ኮሚሽነር አዱኛ ደበላ እንደገለጹት፤ ከተማ አስተዳደሩ ከኮቪድ-19 ስርጭት ጋር በተያያዘ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ባደረገው አሰሳ መሰረት በምግብ አገልግሎት ሰጪዎች ላይ ንክኪዎችና የጽዳት ችግሮች እንዳሉ ተመልክቷል።
በከተማዋ ወደ 4 ሺህ የሚጠጉ ሉኳንዳ ቤቶች እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ።
ከነዚህም በህጋዊና በትክክለኛ መንገድ አገልግሎት የሚሰጡ እንዳሉ ሁሉ በአንጻሩ ለኮቪድ-19 ስርጭትና ለሌሎችን በሽታዎች አጋላጭ የሆኑ እንዳሉም ተደርሶባቸዋል።
እነዚህ ህገ ወጥ ሉኳንዳዎች በበግና በፍየል የእርድ አገልግሎት ዙሪያ 90 በመቶ የሚሆነው አስፈላጊው ምርመራ ሳይደረግለትና ወደ ቄራ ሳይገባ የእርድ አገልግሎት ሲሰጡ ነበር።
በቀንድ ከብት እርድም 30 በመቶ የሚሆነው አገልግሎት ከቄራ አገልግሎት ውጪ በህገ-ወጥ በሆነ መንገድ ንጽህናው ባልተጠበቀ እርድ ተፈጽሞ ለህዝቡ እየቀረበ መሆኑ ታውቋል።
በዚህም ሳቢያ ከተማ አስተዳደሩ በአጠቃላይ ከግብር ገቢ እና ከቄራ አገልግሎት በአማካይ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማጣቱ ተገልጿል።
በመሆኑም በዛሬው እለት ጤንነቱ ያልተረጋገጠ ስጋ ሽያጭ የሚያከናውኑ 132 ሉኳንዳ ቤቶች ላይ ርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል።
በ360 የሚሆኑ ህግ-ወጥነታቸው የተረጋገጡ ታርደው ለአገልግሎት የቀረቡና በመታረድ ላይ ያሉ እንዲሁም ለመታረድ ዝግጁ የነበሩ በግና ፍየሎችን እንዲሁም 50 የቀንድ ከብት ተይዟል።
ይህንንም ሲፈጽሙ የነበሩ የ132 ሉኳንዳ ቤቶች ላይ ስጋውን የመውረስ ነጋዴዎቹ ላይም የእስር እርምጃ የተወሰደ ሲሆን 39 ሉኳንዳ ቤቶች ደግሞ እንዲታሸጉ ተደርጓል።
በመሆኑም እንደነዚህ ያሉ ተግባራት ከህገ-ወጥነታቸው ባሻገር ለጤና ችግር የሚያጋልጡ ከመሆናቸው አንጻር ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግና ህገ-ወጦችንም በማጋለጥ እንዲተባበር ጥሪ ቀርቧል።