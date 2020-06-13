በክፍለ ከተማ ከ16 ሺህ ለሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 6/2012(ኢዜአ) በአራዳ ክፍለ ከተማ በኮሮናቫይረስ ሳቢያ የኢኮኖሚ ጫና ለተፈጠረባቸው ከ16 ሺህ ለሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለማድረግ የሃብት ማሰባሰብ ሥራ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ሥራ አስጻሚ ወይዘሮ አበባ እሸቴ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንድገለጹት፣ የኮሮናቫይረስ በአገሪቱ መከሰቱን ተከትሎ የተለያዩ ችግሮችን አስከትሏል።
በተለይ የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ላይ እያሳደረ ያለው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ነው ያመለከቱት።
በእዚህም በክፍለ ከተማው በኮሮናቫይረስ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ 16 ሺህ 52 አባውራዎችና እማውራዎችን በቋሚነት ለመደገፈ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
አባውራዎችና እማውራዎቹ በሥራቸው ከ50 ሺህ በላይ ቤተሰብ እንደሚያስተዳድሩ የገለጹት ወይዘሮ አበባ ለእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ተከታታይነት ያለው ድጋፍ ለማድረግ በአሁኑ ወቅት የሃብት ማሰባሰብ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ድጋፉ ካለፈው ሚያዚያ ወር መጀመሪያ ጀምሮ እየተደረገ መሆኑን አስታውሰው የዛሬን ጨምሮ እስካሁን ድረስ ለ11 ሺህ 58 አባውራዎችና እማውራዎች ዱቄት፣ ሩዝ፣ ዘይትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሶች መከፋፈላቸውን ገልጸዋል።
ከእዚህ በተጨማሪ ጤፍ፣ ፓስታ፣ ማካሮኒና መስል ምግቦችን እንዲሁም ገንዘብ ከተለያዩ አካላት እያሰባሰቡ መሆናቸውንና በቂ ክምችት ሲኖር የማከፋፈል ሥራው እንደሚቀጥል አስረድተዋል።
ቀድም ሲል ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩትን ጨምሮ ከአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያሉ ዜጎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ እንዲሁም ተቋማት ድጋፍቸውን በቋሚነት እንዲያደርጉ ለማደረግ እየተሰራ መሆኑንም ነው ወይዘሮ አበባ የገለጹት።
ቀደም ሲል ሲደረጉ የነበሩ ድጋፎች አብዛኖቹ ቀጣይነት የሌላቸው መሆናቸውና የበሽታው ስርጭት እየተስፋፋ መምጣት በህብረተሰቡ ላይ የኢኮኖሚ ጫናው እየጨመረ እንዲመጣ አድርጓል።
በመሆኑም ለነዋሪዎቹ የሚደረገው እርዳታ ወረርሽኙ እስኪቆም ድረስ ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትን ለማንቀሳቀስ በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ድጋፍ የሚደረግልቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ቀደም ብሎ መረዳት አለባቸው ተብሎ በነዋሪዎች በኩል የተለዩ ናቸው።
ቀደም ሲል ክፍለከተማው ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ሃብት በማሰባሰብ የትንሳኤ እና የኢድ አልፈጥር በዓላትን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ማድረጉ ታውቋል።