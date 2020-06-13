የመንግስታቱ ድርጅት ያዘጋጀው ዓመታዊ የሰብዓዊ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ውይይት ተካሄደ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 6/2012(ኢዜአ) የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ካውንስል ያዘጋጀው ዓመታዊ የሰብዓዊ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ውይይት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በቪዲዮ ተካሄደ፡፡
የውይይቱ አጀንዳ የተፈናቀሉና በስደት ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በሚገጥሟቸው ችግሮች ላይ ነው።
በዚህም በተለይ በወረርሽኙ ምክንያት በሚፈጠረው የአዕምሮ ጤና ችግርና ስነልቦናዊ ድጋፍ ዙሪያ ዓለም አቀፍ ምላሽ የመስጠት ተግባራት ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተመልክቷል።
ኢትዮጵያ የተፈናቀሉና በስደት ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከወረርሽኙ ለመታደግ እያከናወነች ያለውን ሥራ በተመለከተ በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጻ ተደርጓል።
በኢትዮጵያ እ.አ.አ ከ2018 እስከ 2025 ድረስ ለማሳካት የተቀመጠውን የብሔራዊ የአዕምሮ ጤና ስትራቴጂ እንዲሁም በስደት ምክንያት የሚመጣውን መዋቅራዊ ችግር ለመፍታት የተነደፈውን የህግ ማዕቀፍና ተቋማዊ ስትራቴጂ አስመልክቶም ሚኒስትሯ ገለጻ አድረገዋል፡፡
ከወረርሽኙ ጋር በተያየዘ በስደተኞች ላይ የሚደረሰውን የጤና እክል በተለይ የአእምሮ ጤና ችግሮችን መሰረት ያደረገ የመከላከልና የድጋፍ ሥራዎች ማከናወን እንደሚገባ በውይይቱ ላይ በተሳታፊዎች ተነስቶ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
ወይይቱ የተዘጋጀው የኔዘርላንድስ መንግስት ከዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት፣ ከኤፌዴሪ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከዩኤን ሲ ኤች አር እና ዓለምአቀፉ የቀይ መስቀል ማሀበር ጋር በመተባበር ነው፡፡