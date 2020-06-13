የክልሎች የጋራ ገቢዎች ክፍፍል አፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት ከሐምሌ ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 6/2012 (ኢዜአ) የክልሎች የጋራ ገቢዎች ክፍፍል አፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት ከፊታችን የሐምሌ ወር ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን የፌደሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ።
በምክር ቤቱ የድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ድልድል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከፌዴራል መሠረተ ልማት ተቋማትና ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክሯል።
የፌዴራል መሠረተ ልማት ክልላዊ ሥርጭት መስፈርቶችና ፍትሐዊነት እንዲሁም የጋራ ገቢዎች ክፍፍል አፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር የውይይቱ አንኳር ጉዳዮች ነበሩ።
ኢዜአ በውይይቱ የተነሱ ሀሳቦችንና ውሳኔዎችን በተመለከተ ከቋሚ ኮሚቴው ፀሐፊ አቶ ኃይሉ ኢፋ ጋር ቃለምልልስ አድርጓል።
አቶ ኃይሉ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች በሚደለድለው የጋራ ገቢዎች አፈጻጸምና በፌደራል መሠረተ ልማት ክልላዊ ሥርጭት ላይ ከአሁን በፊት ግልጽ የሆነ አሰራር ባለመኖሩ ጥያቄዎች ይነሱበት ነበር።
በተለይም ክልሎች የፌዴራል መንግሥት የሰበሰበውን ገንዘብ የማወቅና የፌደሬሽን ምክር ቤት በሚሰራበት ቀመር መሠረት ምን ያክል ገንዘብ እንደሚደርሳቸው የማወቅና የመከታተል መብት አላቸው ብለዋል።
ይሁን እንጂ ግልጽ የሆነ አሰራር ባለመኖሩና መስፈርቶቹን ባለማወቃቸው ምክንያት የፍትሐዊነት ጥያቄ ከማስነሳትም በላይ ያለመተማመን ምንጭ መሆኑን አንስተዋል።
የፌዴራል መንግሥት በክልሎች የሚሰራቸው የመሠረተ ልማቶች ፍትሐዊነትም ግልጽ የሆነ አሰራር ያልነበረው መሆኑ ተነስቷል።
አሰራሩ ቢኖርም የክልል አመራሩና ሕዝቡ ጭምር እንዲያውቀው በማድረግ ሂደት ሰፊ ክፍተት የነበረበት እንደነበርም ተመልክቷል።
በመሆኑም የፌዴራል የመሠረተ ልማት ተቋማት በየክልሉ በሚሰሩት ሥራ ላይ እስከዛሬ ግልጽ አሰራር ባለመኖሩም ይሁን አሰራሩ እያለ ለሕዝብ ግልጽ ባለመሆኑ ያሉ ክፍተቶችን ከነመፍትሔ ሀሳባቸው እንዲያመጡ ሲደረግ የነበረውን ጥረት ቋሚ ኮሚቴው ገምግሟል።
የአንዳንድ ተቋማትን እስከ 20 ዓመት ወደኋላ በመመለስ ሥራቸውንና ውጤታቸውንም ቋሚ ኮሚቴው ገምግሟል ብለዋል።
በመሆኑም በመሠረተ ልማት ክልላዊ ሥርጭት ላይ እስካሁን የተፈጠረ ክፍተት ካለ ለማስተካከልም ሆነ በቀጣይ ግልጽና ፍትሐዊ የሆነ ሥርጭት እንዲኖር የፌዴራል መንግሥት የመሠረተ ልማት ተቋማቱ እንደየተቋማቸው ባህሪ አሰራር ዘርግተው ወደ ተግባር ይገባሉ ብለዋል።
በቀጣይ የልማት ሥርጭቱንም ይሁን የጋራ ገቢዎች ክፍፍሉን በአሰራር ላይ ተመሥርቶ ቋሚ ኮሚቴው የሚገመግም መሆኑን አቶ ኃይሉ ገልጸዋል።
በአሰራር መሠረት የማይተገብሩትን አካላት ተጠያቂ ለማድረግም አመቺ አሰራር ይፈጥራል ብለዋል።
በፌዴራል መንግሥትና በክልል መንግሥታት፣ በተቋማትና እንዲሁም በሕዝብና በመንግሥት መካከል መተማመን የሚፈጥር መሆኑንም አስረድተዋል።