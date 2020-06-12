ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳይ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ይፈታል የተባለው ጥናት ሊጀመር ነው

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 5/2012 (ኢዜአ) ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት ጉዳይ ጋር የተያያዙ ችግሮችን እንደሚፈታ የታመነበትን ጥናት ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ።
ለጥናቱ 20 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦለታል፡፡
የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ጥናትና ምርምሩን ለማካሄድ የሚያስችለውን ስምምነት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርሟል።
የኮሚሽኑ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ አወሉ ሁሴን ከፊርማ ስነ-ሥርዓቱ በኋላ እንደተናገሩት ጥናትና ምርምሩ መላ አገሪቷን የሚያካልል ይሆናል።
በጥናትና ምርምሩ ከአስተዳደር ወሰን፣ ከማንነትና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ተካተው ይጠናሉ።
ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ከጉዳዩ ውስብስብነት አንጻር የተሻለ ውጤት ላይ ለመድረስ ጠንካራ ቅድመ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱንም ነው ያስታወሱት።
“ጥናቱ አገርዓቀፍ ነው፤ በእያንዳንዱ ክልል፣ ዞንና ወረዳ ጥያቄዎች ያሉበትንም የሌሉበትንም አካባቢዎች ይሸፍናል” ብለዋል።
ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ምን እንዳለ፣ የችግሮቹን ስፋትና ውስብስብነት ጥናቱ እንደ አዲስ ለማሳየት እንደሚረዳም ገልጸዋል።
ዋና ዳይሬክተሩ እንደሚሉት በስምምነት ውሉ መሰረት ዩኒቨርሲቲው ጥናቱን በአንድ ዓመት ያጠናቅቃል ተብሎ ይጠበቃል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው፣ ዩኒቨርሲቲው እስካሁን በዚህ ረገድ ያካበተውን ልምድ ተጠቅሞ የተሻለ ሥራ ያከናውናል ብለዋል።
ጥናቱን በበላይነት የሚመሩ አምስት የተሻለ ልምድ ያላቸውን ምሑራን ማዘጋጀቱን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ “ዩኒቨርሲቲው የአስተዳደርና የፋይናንስ ሥራውን ብቻ የሚያስተባብር ሆኖ ምርምሩን ግን በሙያተኞች እንዲካሄድ ያደርጋል” ብለዋል።
በጥናት ሥራው ውስጥ የተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ምሑራን የሚሳተፉበት ሲሆን ለስራው ውጤታማነትም 20 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ተመድቧል ነው ያሉት።
ጥናቱ ሳይንሳዊነቱን በጠበቀና ከአድልዎ ነጻ በሆነ መልኩ እንዲከናወን ዩኒቨርሲቲው ክትትል እንደሚያደርግም ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ የፌዴራል ሥርዓቱን በማጠናከር የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ችግሮች በማያዳግም መልኩ መፍታትን ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ ነው።
የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ዶክተር ጣሰው ገብሬ እንዳሉትም፣ ኮሚሽኑ እነዚህ ችግሮች መፍትሄ ያገኙ ዘንድ በገለልተኝነት፣ በሙያዊ ብቃትና በሠላማዊ መንገድ የመፍትሄ ምክረ-ሐሳቦችን ያቀርባል ብለዋል።
ምክረ-ሐሳቦቹ ለሕዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቀርቡ መሆኑንም አብራርተዋል።