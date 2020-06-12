በየጊዜው ከመመዝገብ ባለፈ እየተደረገልን ያለ ድጋፍ የለም — በመዲናዋ ኑሯቸውን በጎዳና እየመሩ ያሉ ዜጎች

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 5/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ በየጊዜው ከመመዝገብ ባለፈ ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑን አንዳንድ ኑሯቸውን በጎዳና እየመሩ ያሉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ለኢዜአ ገለፁ።
የከተማዋ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ ድጋፍ የሚሹ አካላትን በመለየት እገዛ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሷል።
የ61 ዓመቱ አዛውንት ገዛኸኝ ሁንዴ አምስት ኪሎ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስትያን አካባቢ ከሁለት ህፃናት ልጆቻቸው ጋር ኑሮን በጎዳና እየመሩ ይገኛሉ።
የጎዳና ኑሮ ወትሮም ከባድ ቢሆንም አሁን ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰቱ የኑሮን ፈተና እንዳከበደባቸው ገልጸዋል።
አዛውንቱ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በአካባቢው ያሉ የፖሊስ አባላት ከሚያደርጉላቸው የእለት ጉርስ ድጋፍ ባሻገር በየጊዜው መመዝገብ እንጂ ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላገኙ ገልፀዋል።
አዛውንቱ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ በመጥቀስም ”ከዚህ ህይወት አውጥቶ አሰልጥኖ የሚያሰራኝ ባገኝ በአቅሜ ሰርቼ እበላለሁ” ብለዋል።
ሌላው በስድስት ኪሎ አካባቢ ሸራ በመወጠር ኑሮውን በጎዳና ላይ እየገፋ ያለው ወጣት ደረጀ አለማየሁ ደረቅ ቆሻሻ በማንሳት ህይወቱን እንደሚገፋ ተናግሯል።
በየጊዜው እንደግፋችሁ ብለው እየመጡ የሚመዘግቧቸው ቢኖሩም ድጋፍ ያደረገላቸው አካል አለመኖሩን ገልጿል።
አስተያየት ሰጪዎቹ ከጎዳና መነሳትን እንደሚፈልጉና ጎዳና ላይ ኑሮን እየገፉ ላሉ ሁሉ ሊደረስላቸው እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ ቅሬታውን በተመለከተ በሰጠው ምላሽ፤ ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎችን ወደ ማዕከል በማስገባት ለመደገፍ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል።
ዜጎቹ የሚያነሱት ተደጋጋሚ ምዝገባ መከናወኑንም አምኗል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አለሙ አሰፋ እንደገለጹት፤ ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት 2 ሺህ በቢሮው አቅም 4 ሺህ ደግሞ በግብረ-ሰናይ ድርጅቶች አማካኝነት በድምሩ 6 ሺህ ዜጎችን በበጀት ዓመቱ ከጎዳና ለማንሳት አቅዶ ነበር።
ነገር ግን ወረርሽኙ መከሰቱን ተከትሎ በ10 ሩም ክፍለ ከተሞች በተደረገ ምዝገባ 16 ሺህ ያህል ኑሯቸውን በጎዳና ያደረጉ ነዋሪዎች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
በዚሁ መሰረት በሴፍትኔት መርሃ ግብር እና በግብረሰናይ ድርጅቶች አማካኝነት ዜጎችን ከጎዳና ለማንሳት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
ከቢሮው ጋር የሥራ ስምምነት ያደረጉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከ3 ሺህ በላይ ኑሯቸውን በጎዳና ያደረጉ ዜጎችን ማንሳታቸውን ገልፀዋል።
ቢሮው ደግሞ ከ1 ሺህ በላይ ዜጎችን ከጎዳና በማንሳት ወደ ማዕከላት ማስገባቱን ገልፀዋል።
ዜጎቹን በጊዜያዊነት ከጎዳና ላይ ማንሳት ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት ያላቸውን የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት ለመቀነስም ሁሉም ወገን የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው አቶ አለሙ ጠይቀዋል።
በከተማዋ ለማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ በጎዳና ላይ የሚገኙ፣ በልመና የሚተዳደሩ፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎች፣ ለማህበራዊ ችግር ይጋለጣሉ ተብለው የሚታሰቡና በአማካይ እስከ 15 ሠራተኛ በሚቀጥሩ 45 ሺህ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች እየሰሩ ያሉ ሠራተኞችን ጨምሮ ለ450 ሺህ ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተለይቷል።
በየክፍለ ከተማው ባሉ ከ1 ሺህ በላይ የምግብ ባንኮችና በኤግዚቢሽን ማዕከል የተሰበሰበው ሃብት በቢሮው መዋቅርና በመንደር መዋቅር ባለው ኮሚቴ ተለይተው ተደራራቢ ችግር ያለባቸው፣ አካል ጉዳተኞችና አቅመ-ደካሞች ቤት ለቤት ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑንም ጠቁመዋል።