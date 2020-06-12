በደቡብ ክልል የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት መረሃ ግብር ይፋ ሆነ

ሀዋሳ፣ ሰኔ 05/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በዘንድሮው ክረምት ወቅት የሚከናወን የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት መረሃ ግብር ይፋ ሆነ።
የክልሉ ሴቶች ፣ ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ከፍታው ለጋዜጠኞች እንደገለጹት መረሃ ግብሩ በክልል ደረጃ ሰኔ 06/2012ዓ.ም በስልጤ ዞን በይፋ ይጀመራል።
በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች በተመሳሳይ ቀን ወጥ በሆነ መንገድ አገልግሎቱ እንደሚጀመርም አስታውቀዋል።
በክረምቱ በወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከሚከናወኑ መረሃ ግብሮች መካከል የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ትኩረት እንደተሰጠው ኃላፊዋ ተናግረዋል ፡፡
በመረሃ ግብሩ አምስት ሚሊዮን ወጣቶች እንደሚሳተፉና እያንዳንዳቸውም በአማካይ 50 ችግኝ እንደሚተከሉ ይፋ አድርገዋል፡፡
እስከ ነሐሴ 30/2012 ዓ.ም በሚቀጥለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መረሃ ግብር ወጣቶቹ ሩብ ሚሊዮን ችግኝ እንደሚተከሉ ይጠበቃል።
ከችግኝ ተከላው ሌላ ደም ልገሳና የወባ መከላከል ሥራ ፣ የከተማ ፅዳትና ውበት ፣ እንዲሁም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን መደገፍ በመረሃ ግብሩ ይፋ የተደረጉ ተግባራት ናቸው።
የክልሉ ወጣቶች ቀደም ሲልም ወረርሽኙን ለመከላከል ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውም ተወስቷል።