የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ፣ ኦቢኤን እና የደቡብ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በኮቪድ-19 መከላከል ዙሪያ ቅስቀሳ አደረጉ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 5/2012 (ኢዜአ) የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ፣ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ (ኦቢኤን) እና የደቡብ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ቅስቀሳ አደረጉ።
“እንደማመጥ” በሚል መሪ ሃሳብ የተጀመረው የመገናኛ ብዙሃን የፀረ ኮቪድ-19 የግንዛቤ ማስጨበጫ ቅስቀሳ ቀጥሏል።
በትናንትናው ዕለትም የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ፣ የኦቢኤን እና የደቡብ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችና የስራ ሃላፊዎች ስለወረርሽኙ በመቀስቀስ ማህበረሰቡን ለማንቃት በተለያዩ ከተሞች ቅስቀሳ አድርገዋል።
በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የአዲስ ቴሌቪዥን ዜና አንባቢ ሰለሞን ጥዑመልሳን በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ተዘዋውሮ የጥንቃቄ መልዕክቶችን ህብረተሰቡ ያለመዘናጋት እንዲተገብር በመግለጽ ቀስቅሷል።
የኦቢኤን የስራ ኃላፊዎችና ጋዜጠኞች ደግሞ በአዳማ፣ ቢሾፍቱ፣ ሻሸመኔ፣ ሀረር ከተማና በሌሎች የክልሉ ከተሞች ከሃይማኖት አባቶችና የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ጋር በመሆን ቅስቀሳ አድርገዋል።
በተመሳሳይ የደቡብ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ ብሩክ ሃብቴ ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን በሻሸመኔ የወረረሸኙን አስከፊነትና መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች አስገንዝበዋል።
የስራ ሃላፊዎቹና ጋዜጠኞቹ ባስተላለፉት መልዕክት መገናኛ ብዙሃን የመርዶ ዜና መንገር የሚያቆሙት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ሲያደርግ እንደሆነ አስገንዝበዋል።
ሌሎች የመገናኛ ብዙሃንም እንደ ህዝብ ድምጽነታቸው አደባባይ በመውጣት ህዝቡን ለማስተማርና ለማንቃት ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
መገናኛ ብዙሃን ለህብረተሰቡ በአሁኑ ወቅት አለም ዓቀፍ ወረርሽኝ ስለሆነው ኮቪድ-19 የተለያዩ መልዕክቶችን በማሰራጨት የወረርሽኙን መስፋፋት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት እያገዙ ይገኛሉ።
‘እንደማመጥ’ በሚል መሪ ሃሳብ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ሀላፊዎች አደባባይ በመውጣት ህብረተሰቡን ለማንቃት ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።