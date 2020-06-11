አርማውር ሀንሰን የጥናት ተቋም ጥልቅ የዘረመል ጥናት ማካሄድ ጀመረ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 4/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) አርማውር ሀንሰን የጥናት ተቋም ጥልቅ የሆነ የዘረመል ጥናት ማካሄድ መጀመሩን አስታወቀ።
በመጀመሪያው ዙር ጥናት የቲቢ በሽታ አምጪ ባክቴሪያ ላይ ምርምር ማድረጉንም ተቋሙ አመልክቷል።
የተቋሙ ተመራማሪዎችና የሥራ ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ብቸኛው የሆነውን ጥልቅ የዘረመል ጥናት መጀመርን አስመልክተው ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
የተቋሙ ምርምርና ፈጠራ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዓለምሰገድ አብዲሳ በእዚህ ወቅት እንዳሉት በኢትየጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የዘረመል ጥናት ለማስጀመር ላለፉት ሁለት ዓመታት ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል።
በእዚህም ምርምሩን ለማካሄድ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን የማሟላት ሥራ መሰራቱን አስታውሰው፣ በአሁኑ ወቅት ተቋሙ ቲቢ አምጪ ባክቴሪያ ላይ ጥራት ያለውን ጥልቅ ምርምር ማድረጉን ገልጸዋል።
እንደ ዶክተር ዓለምሰገድ ገለጻ እስካሁን አምስት የቲቢ ናሙናዎች ላይ ምርምር የተካሄደ ሲሆን ወደ ፊት እስከ 200 ናሙናዎችን ለመመርመር ግብ ተይዟል።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት ምርምር ሲካሄድ መቆየቱን አስታውሰው በእዚህም በጤናው ዘርፍ ጠቃሚ ጥናቶች መካሄዳቸውን አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያ በርካታ የብዝሃ ሕይወት ባለቤት መሆኗን የጠቆሙት ምክትል ዳይሬክተሩ ጥልቅ የሆነ የዘረመል ምርምር ቴክኖሎጂ ሊያስገኝ የሚችለውን ሀብት ምን ያህል ነው የሚለውን ለመተንተን እንደሚያስችልም ተናግረዋል።
“ከዚህ በፊት የዘረመል ጥናት የሚካሄደው ወደ ውጭ አገር ተልኮ በመሆኑ ይህም ናሙናዎች በመቆጣጠር በኩል ችግር ሲፈጥር ቆይቷል” ያሉት ዶክተር ዓለምሰገድ፣ ተቋሙ በራሱ ምርመራ መጀመሩ ይህንን ችግር ለማቃለል እንደሚያስችል አመልክተዋል።
ምርምሩ የሚካሄደው “ቲቢ ጂን” በተሰኘ የጥናት ፕሮጀክት ድጋፍ ሲሆን ኢትዮጵያን፣ ኤርትራን፣ ሱዳንና ካሜሮንን እንደሚያካትትም ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
በአርማወር ሀንሰን የምርምር ተቋም ተመራማሪና የቲቢና ሥጋ ደዌ በሽታዎች ምርምር ክፍል ኃላፊ ዶክተር ቅድስት ቡቡሻ በበኩላቸው “ከዓለም ሕዝብ አንድ ሦስተኛው ለቲቢ በሽታ ተጋላጭ ቢሆኑም በበሽታው የሚያዙት የተወሰኑት ብቻ ናቸው” ብለዋል።
ጥልቅ የዘረመል ጥናቱ እነዚህ ሰዎች ብቻ ለምን ይያዛሉ? ዋናው ምክንያት ምንድነው? የሚለውን ለማጥናት እንዲሁም የበሽታውን አምጪ ተህዋስና የታማሚውን ዘረመል በጥልቀት በማጥናት በቀጣይ የተሻለ መድኃኒት ወይም ክትባት ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።
አርማውር ሀንሰን ጥናት ኢንስቲትዩት ከተመሠረተ 50 ዓመታትን አስቆጥሯል።
ተቋሙ በጤናው ዘርፍ ከሚያደርገው ምርምር ባለፈ የድኅረ ምረቃ ተማሪዎች ጥናትና ምርምር እንዲያደርጉም እገዛ ሲያደርግ ቆይቷል።