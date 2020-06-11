በኮሮናቫይረስ ዙሪያ ሕዝቡ ከመዘናጋት እንዲቆጠብ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ ሰኔ 4/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) – ኅብረተሰቡ በኮሮናቫይረስ ዙሪያ ከመዘናጋት እንዲቆጠብ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬቴሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሡ ጥላሁን ጥሪ አቀረቡ።
በተመሣሣይ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትና የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒዩኬሽን ኮርፖሬት የሥራ ኃላፊዎችም በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች ግንዛቤ ለመፍጠር ቅስቀሳ አድርገዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬቴሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሡ ጥላሁን በኮሮናቫይረስ ሥርጭት መቆጣጠር የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ መልዕክት በየካና ቦሌ ክፍለ ከተሞች በመዘዋወር መልዕክት አስተላለፈዋል።
የኮቪድ 19 ወደ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ ስለ በሽታው የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውንም አውስተዋል።
በኅብረተሰቡ ዘንድ እየታየ ያለው መዘናጋት በሽታው በስፋት እንዲሰራጭ የሚያጋልጥ እንደሆነ ገልጸው፤ ከቁጥጥራችን ውጭ ሆኖ ዋጋ ከማስከፈሉ በፊት ኅብረተሰቡ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ የጥንቃቄ ምክረ ሃሳቦችን እንዲተገብር ጠይቀዋል።
በተለይም የመገናኛ ብዙሃን ከሥራቸው ባህሪ አንጻር በዓለም ላይ ብሎም በሀገራችን ላይ የተከሰተውን የቫይረሱን ሥርጭት ለመግታት እንዲያስችል መረጃን በስፋት ለኅብረተሰቡ አድርሰዋል፡፡
ሚዲያዎችም ኅብረተሰቡ መዘናጋት እንዲያበቃ ዋናው መደማመጥና መነጋገር ቁልፉ ጉዳይ በመሆኑ ኅብረተሰቡን በማስተማር ግንዛቤ ለመፍጠር እንዲሰሩ አቶ ንጉሡ ጠይቀዋል።
የኮሮናቫይረስ መስፋፋትን ለመግታት በሀገሪቱ ከሚኒስትሮች ኮሚቴ በተጨማሪ ሰባት ንዑሳን ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል።
የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ንጉሡ መረጃን የማድረስና የማስተማር ሥራ በስፋት እየተሰጠ እንደሆነ ጠቅሰው፤ ማኅበረሰቡ የተሳሳተ መረጃን ከመውሰድ ይቆጠብ ዘንድ በማስታወስ መገናኛ ብዙሃንም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
“እንደማመጥ” በሚል መሪ ሃሳብ የመገናኛ ብዙሃን የሥራ ኃላፊዎችም በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረው ቅስቀሳ አደርገዋል።
የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ዋና ሥራ አሥፈጻሚ ዶክተር ንጉሤ መሸሻ፣ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ሥራ አስፈጻሚዎች አቶ ብሩክ ከበደና አቶ ሣሙኤል እንዳለ ሚዲያዎች ከስቱዲዮ ሥራዎች በተጨማሪ ወደ አደባባይ ወጥተው ለኅብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
የመገናኛ ብዙሃን ኅብረተሰቡን በማንኛውም ጊዜ የማገልገል ግዴታ ቢኖርባቸውም አንደ አሁኑ በአስቸጋሪ ወቅት ግን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት አለባቸው ብለዋል።
የቫይረሱ ሥርጭትና የወረርሽኙ ስፋት ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እየጨመረ ባለበት በዚህ ወቅት ኅብረተሰቡ ይህን የሚመጥን የመከላከል ግንዛቤ ኖሮት ወደ ተግባር እንዲለውጠው ማድረግን ያለመ እንደሆነ ገልጸዋል።
የሚዲያ ተቋሞቻቸውም ለአድማጭ ተመልካቹ ማኅበረሰብ ማስተማርና መረጃን ለማድረስ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
ሁሉም ወገን በየመስኩ ኃላፊነትን በመወጣት መሰል እንቅስቃሴ በየዘርፉ ሊያዳብር እንደሚገባም ገልጸዋል።
ለኅብረተሰቡ የችግሩን አሳሳቢነት በቅርበት ማስገንዘብ ከተቻለ ኅብረተሰቡ የሚያደምጠውን ገቢራዊ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል።