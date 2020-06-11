በጎንደር 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ሥራ ጀመሩ

ጎንደር፣ ሰኔ 4/2012 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ ከአንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ስምንት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በዚህ ዓመት ተጠናቀው ማምረት መጀመራቸውን የከተማው ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ፡፡
የከተማውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለማበረታታት በከተማው ምክትል ከንቲባ የተመራ ቡድን በከተማው የሚገኙ የኢንዱስትሪ መንደሮችን ዛሬ ጉብኝት አካሂዷል።
በጉብኝቱ ወቅት የመምሪያው ኃላፊ አቶ አዲሱ ደባልቄ እንደተናገሩት ግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ማምረት ሠራ የተሸጋጋሩት በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በጨርቃ ጨርቅ፣ በኬሚካልና በኮንስትራክሽን የኢንቨስትመንት ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው።
የከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው የኢንዱስትሪ መንደር ሥራ የጀመሩት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከ1ሺህ 100 በላይ ለሚሆኑ ወገኖች የሥራ ዕድል መፍጠራቸውንም ኃላፊው ተናግረዋል።
በከተማው ባለፉት ዓመታት በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ወደ ሥራ የገቡ 28 ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የጠቆሙት ኃላፊው ዘንድሮ ሥራ የጀመሩትን ጨምሮ ቁጥራቸው 36 መድረሱንም ተናግረዋል።
በበጀት ዓመቱ በከተማው በሚገኙ ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለመጠቀም ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 235 ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንደተሰጣቸውም ኃላፊው ገልጸዋል።
የኢንቨስትመንት ፈቃዱ የተሰጣቸው ፕሮጀክቶች ወደ ግንባታ ሲገቡም ከ16 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ቋሚና ከስምንት ሺህ በላይ ወገኖች ጊዚያዊ የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ ናቸው ብለዋል።
የኢንቨስትመንት ፈቃዱ የተሰጣቸው ፕሮጀክቶች ለግንባታ ሥራ የጠየቁትን ቦታ ለመስጠት የመሬት ካሣ ከፍለው የሚረከቡት 510 ሔክታር የግንባታ ቦታ የከተማ አስተዳደሩ አዘጋጅቷል።
በሌላ በኩል ለኢንቨስትመንት የተረከቡትን 20 ሔክታር መሬት ላለፉት ሁለት ዓመታት አጥረው ግንባታ ካልጀመሩ 26 ባለሀብቶች ላይ የተነጠቀ መሬት በዚህ ዓመት 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ ሌሎች ባለሀብቶች ተላልፎ የግንባታ ፕሮጀክቶችን እንዲጀምሩ መደረጉን ገልጸዋል።
በከተማው የኢንዱስትሪ መንደር በ6 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ካፒታል በአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ የተሰማሩት አቶ ታደለ ያየህ እንደገለጹት 50 ለሚደርሱ ወገኖች የሥራ ዕድል መፍጠር ችለዋል።
በ100 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሥራ የጀመረው የግብርና ምርቶች ማቀናበሪያ ፋብሪካ ሥራ አስኪያጅ አቶ ጥላሁን አሰፋ በበኩላቸው ከከተማ አስተዳደሩ ለፋብሪካው ግንባታ 10 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ወስደው ግንባታ ማከናወናቸው ተናግረዋል።
የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ተሾመ አግማስ በጉብኝቱ ወቅት እንደተናገሩት በከተማው በኢንቨስትመንት ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት የሚያገኙበትን አሰራር በመዘርጋት የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
የከተማውን ሰላምና ፀጥታ አስተማማኝ ከማድረግ ጀምሮ ባለሀብቶች ያለምንም ውጣ ውረድ መሬት የሚያገኙበትን ሁኔታ በማመቻቸት ከተማውን ምቹ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ አመራሩ ትኩረት መስጠቱን አብራርተዋል።
በጉብኝቱ ላይ የከተማው አስተዳደር አመራሮችን ጨምሮ በከተማው በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሰማሩ ባለሀብቶች ተሳታፊ ሆነዋል።