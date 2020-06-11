ኅብረተሰቡ ለኮሮናቫይረስ እንዳይጋለጥ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ተመለከተ

ሐረር፣ ሰኔ 4 /2012 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ሊያደርጉ ከሚችሉ ተግባራት በመቆጠብ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አመለከቱ።
የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በሐረሪ ክልል ቫይረሱን በመከላከል ዙሪያ ያዘጋጀው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርትና ቅስቀሳ መረሃ ግብር ዛሬ ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የኮሮና መከላከል ግብረ ኃይሉ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ወርዲ ሐሺም እንደተናገሩት ኅብረተሰቡን ከበሽታው ለመታደግ የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ በስፋት እየተካሄደ ነው።
ይህም ሆኖ በአካባቢው ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ገልጸው ለመከላከል እየተከናወኑ የሚገኙ ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
ኅብረተሰቡ ለቫይረሱ ተጋላጭ ሊያደርጉ ከሚችሉ ተግባራት በመቆጠብ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት አቶ ወርዲ አመልክተዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች የጥንቃቄ መመሪያዎችን በመተግበር ራሳቸውንና ሌላውንም ከበሽታው ለመታደግ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው የተናገሩት ደግሞ የምሥራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የግብረ ኃይሉ ሰብሳቢ አቶ ሁሴን ፈይሶ ናቸው።
በተለይ የግልና አካባቢን ንጽሕና በመጠበቅ የአፍና አፍንጫ ጭምብል መጠቀም እንደሚገባም አመልክተዋል።
በሕይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቺፍ ሚዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አህመድ መሀመድ በበኩላቸው በአካባቢው ወረርሽኙን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም፣ የአፍና አፍንጫ ጭምብል ከመጠቀም፣ የእጅ ንጽሕናና አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር በኅብረተሰቡ ዘንድ መዘናጋቶች ይታያሉ ብለዋል።
ይህም ዋጋ ሊያስከፍል ስለሚችል ኅብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ሆስፒታሉ መደበኛ የሕክምና አገልግሎት በተገቢው እየሰጠ በመሆኑ ኅብረተሰቡ መጠቀም እንደለበትም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በሐረር አደባባይ ባዘጋጀው የትምህርትና ቅስቀሳ መረሃ ግብር የክልሉና የምሥራቅ ሐረርጌ ዞን አመራሮች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ የሃይማናት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎችና ሌሎችም የኅብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል።
በሀገር ደረጃ የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ከተረጋገጠባቸው 2 ሺህ 670 ሰዎች መካከል በሐረሪ ክልልም እንደሚገኙበት የጤና ሚኒስቴር ቀደም ብሎ ገልጿል።