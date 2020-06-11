በትግራይ የቀርከሃ ልማት ለማስፋፋት እየተሰራ ነው

መቐለ፣ ሰኔ 04/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የቀርከሃ ልማትን ለማስፋፋት 9 የቀርከሃ ዝርያዎች በማስመጣት 12 ሚሊዮን ችግኞችን አፍልቶ የማባዛት ስራ እያከናወነ መሆኑን የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ገለፀ።
በቢሮው የደን ልማት ዳይሬክተር አቶ ሙዑዝ ሃይሉ ለኢዜአ እንደገለፁት በትግራይ ቆላማና ደጋማ አካባቢዎች ለቀርከሃ ልማት አመቺ የሆነ 300 ሺህ ሔክታር መሬት ይገኛል።
የቀርከሃ ተክል በተፈጥሮ፣ በዘርና ቆርጦ በመትከል በቀላሉ የሚራባ ቢሆንም በህብረተሰቡ ዘንድ ስለጠቀሜታው ያለው የግንዛቤ እጥረት ልማቱን ከማስፋፋት ይልቅ የነበረውን እንዲመናመን አድርጎት መቆየቱን ተናግረዋል።
የመሬት መራቆትና የአፈር መሸርሸርን ከመከላከል ባለፈ ለማዳበሪያ፣ ለልብስና ጫማ መስሪያ ተመራጭ የሆነው የቀርከሃ ተክል እንጨትን በመተካት ለቤት ቁሳቁሶች መስሪያ በማዋል ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው እንዳለው አስረድተዋል።
ቢሮው ተክሉ ያለውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ በመገንዘብ ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎችና ከቻይና ዘጠኝ ዓይነት ዝሪያዎችን በማስመጣት የማፍላትና የማባዛት ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልፀዋል።
ግማሽ ሚሊዮን ችግኞችን በማፍላት በክላስተር ለማልማት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
በዘር፤ቆርጦ በመትከልና በቲሹ ቴክኖሎጂ አማካኝነት 12 ሚሊዮን የቀርከሃ ችግኞችን አፍልቶ የማራባት ስራ እየተከናወነ መሆኑን አቶ ሙዑዝ ገልፀው ከነዚህ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ችግኞች በክላስተር ለማልማት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በህገ ወጥ የእርሻ መሬት መስፋፋት፤እሳት ቃጠሎ፤ ደን መጨፍጨፍ ምክንያት የነበረው ሰፊ ሽፋን ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ እየተመናመነ መሄዱን የገለጹት።
የትግራይ ምእራባዊ ዞን የተፈጥሮ ሀብት ሃላፊ አቶ ተስፋይ ፀሃየ በበኩላቸው ህብረተሰቡ የተክሉ ጥቅም በሚገባ ባለማወቁ ለቤት መስሪያ ፤ ለእንስሳት ቀለብ ፤ ለአጥርና ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲባል ያለቅጥ በመቁረጥ እያወደመው እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዞኑ በወልቃይት፤ፀገዴና ቃፍታ ሑመራ ወረዳዎች ውስጥ ተክሉ በስፋት የሚገኝ ቢሆንም በሚገባው ሳይለማና ሳይጠበቅ መቆየቱን ገልፀዋል።
በመቐለ ዩኒቨርሲቲ የስነ አካባቢና ተፈጥሮ ሃብት ሳይንስ ተመራማሪና መምህር ፕሮፌሰር እምሩ ብርሃነ እንደሚሉት የቀርከሃ ተክል በዓለማችን ቶሎ ከሚደርሱ የሳር ዝርያዎች አንዱ ነው።
ዕድገቱ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ጨርሶ እስከ ስድስት ዓመት ድረስ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ባለብዙ ጥቅም ተክል መሆኑን አብራርተዋል።
ቀርከሃ የአካባቢ ስነ ምህዳር በመጠበቅ፣የአፈር ለምነት በማዳበርና የተሸረሸረ መሬትን በማዳን አካባቢን ከድርቅ የመታደግ ከፍተኛ አቅም እንዳለውም ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል።
ከኢንዱስትሪና ፋብሪካዎች የሚወጡ ኬሚካሎችና ካርቦንዳይኦክሳይድ እንዲሁም የተለያዩ ሽታዎችን መጥጦ በማስቀረት የአየር ብክለትን የመከላከል አቅም እንዳለውም ተመራማሪው ጠቁመዋል።
የቀርከሃ ተክል የቆዳና የብረታ ብረት ፋብሪካዎችን የሚያወጧቸው እንደ ዚንክና ፕሮሚየም የመሳሰሉ ጎጂ ኬሚካሎች መጥጦ በማስወገድ የተበከለ አካባቢ የማጥራት ሃይል ያለው በመሆኑ በትኩረትና በእንክብካቤ ሊለማ የሚገባው ጠቃሚ ተክል ነው ብለዋል።
በትግራይ ማእከላዊ ዞን የቆላ ተምቤን ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ሃይሉ አስፋው እንደገለጹት ተክሉ በአካባቢያቸው በብዛት ቢበቅልም ጥቅሙ ባለማወቃችን ጎጆ ቤት ለመስራትና ለበትር ከመጠቀም ባለፈ ሌላ ጥቅም እንዳለው አናውቅም ሲሉ ተናግረዋል።
”ጠርበን ለእንዝርትና ለወጥ ማማሰያ ከመጠቀም ውጪ ለሌላ አገልግሎት እንደሚውል አናውቅም ነበር ያሉት ደግሞ የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ፎትየን አስፋው ናቸው።
አስተያየት ሰጪዎቹ ከአሁን በኋላ ተክሉን በመጠበቅና በመንከባከብ ከዘርፉ ተጠቃሚ ለመሆን እንደሚሰሩ ገልፀዋል።