በገላን ከተማ በኢንቨስትመንት ሳቢያ ተፈናቅለው ለነበሩ አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው የቤት መሥሪያ ቦታ ተሰጠ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 30/2012 (ኢዜአ) በገላን ከተማ አስተዳዳር ከዚህ ቀደም በኢንቨስትመንት ሳቢያ ከአካባቢው ለተፈናቀሉ ሁለት ሺህ 180 አርሶ አደሮችና ልጆቻቸው የቤት መሥሪያ ቦታ ተሰጣቸው።
የቤት መሥሪያ ቦታውም ለእያንዳንዱ አርሶ አደሮች 500 ካሬ ሜትር ሲሆን ለልጆቻቸውም በነፍስ ወከፍ 140 ካሬ ሜትር ቦታ ተሰጥቷቸዋል።
የከተማ አስተዳዳሩ ይህን በማድረጉ መደሰታቸውንም አርሶ አደሮቹ ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዘዳንትና የከተሞች ክላስተር አስተባባሪ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በዛሬው ዕለት በገላን ከተማ ተገኝተው ለአርሶ አደሮቹ የቤት ካርታ አስረክበዋል።
ምክትል ፕሬዘዳንቷ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት አርሶ አደሮቹ የመሬት ይዞታ ባለቤት የነበሩ ቢሆንም ያለ ፈቃዳቸው በኢንቨስትመንት ሳቢያ ይወሰድባቸው ነበር።
በአሁኑ ጊዜ ግን በአርሶ አደሩ ላይ የደረሰውን በደል በመረዳት ቤት የሚሰሩበትን ቦታ እንዲያገኙ አድርገናል ብለዋል።
ይህም አርሶ አደሮቹ መልሰው እንዲቋቋሙና እንዳይበታተኑ ያስችላል ብለዋል።
የክልሉ መንግሥትም ለኅብረተሰቡ አጋርነቱን እያሳየ የመልካም አስተዳዳር ጥያቄውን እየመለሰ ይገኛልም ብለዋል ምክትል ፕሬዝዳንቷ።
ሕዝቡም የመንግሥትን አቅጣጫ ብቻ መከተል ይኖረበታል ያሉት ወይዘሮ ጫልቱ ለፖለቲካ ነጋዴዎችም ጆሮ መስጠት የለበትም ብለዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ አርሶ አደሮች እንዳሉትም በዚህ ቀደም በግፍና በግዴታ ከመሬታቸው መፈናቀላቸውን አስታውሰዋል።
በጊዜውም በቂ ካሣ ባለማግኘታቸው በከፋ ድህነት ኑሯቸውን ለመግፋት መገደዳቸውን ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩ የቤት መሥሪያ ቦታ ስለሰጣቸው አመስግነው ቀጣይ ሕይወታችንም የተቃና ይሆናል ብለዋል።
ምክትል ፕሬዘዳንቷ ከግብርና እንዲሁም ከጥቃቅንና አነስተኛ ሥራዎች ወደ ኢንቨስትመንት ለተሸጋገሩ 55 አርሶ አደሮችና 15 ወጣቶች በዕለቱ ዕውቅና ሰጥተዋል።