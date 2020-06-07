በነገሌ ከተማ በጎ ፈቃደኞች ደም እየለገሱ ነው

ነገሌ፣ ግንቦት 30/2012 (ኢዜአ ) በጉጂ ዞን ነገሌ ከተማ የሚኖሩ በጎ ፈቃደኞች የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል በተጓዳኝ ደም እየለገሱ መሆኑን የዞኑ ደም ባንክ አገልግሎት ማዕከል ገለጸ፡፡
በጎ ፈቃደኞቹ ደም እየለገሱ ያሉት በቀይ መስቀልና በባለድርሻ አካላት ትብብር በተዘጋጀ አንድ ማዕከል ውስጥ ነው።
የማዕከሉ ኃላፊ አቶ ሸዋንግዛው ሀብተሚካኤል በኮሮና ቫይረስ ስጋት የደም ልገሳ በመቀዛቀዝ በጤና ተቋም የሚወልዱ እናቶችና በአደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ህይወት ለማትረፍ የደም እጥረት አጋጥሞ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
በዚህ የተነሳ ጤና ተቋም ከደረሱ በኋላም በቀላል ህክምና መዳን ሲችሉ በደም እጦት ብዙዎች መጎዳቸውን ተናግረዋል።
ማዕከሉ የበጎ ፈቃደኞችን ግንዛቤ በማሳደግ እጥረቱን ለማቃለልና ደም ለጋሾችን ለማበራከት ቤት ለቤት ጭምር ያልተቋረጠ ትምህርት እየተሰጠ መነቃቃት መፍጠሩን አስረድተዋል፡፡
በዚህም በነገሌ ከተማ ብቻ በቀን እስከ 37 በጎ ፈቃደኞች ደም እየለገሱ ነው።
ደም በመለገስ ውድ የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ለማትረፍ የጉጂ ዞንና የነገሌ ከተማ ነዋሪዎች የጀመሩትን በጎ ተግባር አጠናከረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል፡፡
ዘንድሮ ከዞኑ 3 ሺህ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ ቢታቀድም የኮሮና ቫይረስ በፈጠረው ስጋት እስካሁን የተሰበሰበው ከ1 ሺህ 300 ዩኒት ያልበለጠ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
በነገሌ ከተማ ለአራተኛ ጊዜ ደም እንደሰጠች የተናገረችው በጎ ፈቃደኛ ወጣት ቤዛይት ዋደራ “ደም በመለገስ የማይተካውን የሰውን ልጅ ክቡር ህይወት እናትርፍ” ብላለች።
ደም ሲለገስ በጥንቃቄና በጤና ባለሙያ ከሆነ የሚያመጣው ጉዳት እንደሌለ በተደጋጋሚ ደም ስለግስ በተግባር አረጋግጫለሁም ብላለች፡፡
ሌላው በጎ ፈቃደኛ ወጣት መስፍን ስለሺ ደም በመለገስ በከንቱ የሚጠፋውን የሰውን ክብር ህይወት ለመታደግ መተባበር እንደሚገባ ተናግሯል።
ወጣቱ አሁን በነገሌ ከተማ ለሶስተኛ ጊዜ ደም መለገሱን ጠቅሶ ይህም ቀደም ሲል ያደረገው ተመሳሳይ በጎ ተግባር በፈጠረለት የመንፈስ እርካታ ተነሳስቶ እንደሆነ ገልጿል፡፡
“ሁላችንም ደም በመለገስ በሞትና በህይወት መካከል ያሉ ወገኖቻችንን በመታደግ ሰብአዊነትን እናስቀድምም “ብሏል፡፡