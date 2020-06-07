የአረንጓዴ አሻራ እቅድን ለማሳካት የበኩላቸውን እንደሚወጡ በወናጎ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ

ዲላ፣ ግንቦት 30/09/2012 (ኢዜአ) ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ የአረንጓዴ አሻራ ዕቅድን ለማሳካት የበኩላቸውን እንደሚወጡ በጌዴኦ ዞን ወናጎ ወረዳ በችግኝ ተከላ ዘመቻ ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች ገለጹ።
የአረንጓዴ አሻራ ቀን መጀመርን ምክንያት በማድረግም በወረዳው 20 ቀበሌዎች 250 ሺህ ችግኝ መተከሉ ተመልክቷል።
በወረዳው ቱማታ ጭራቻ ቀበሌ አርሶ አደር ምሥራቅ ጥላሁን በሰጡት አስተያየት ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ የአረንጓዴ አሻራ ዕቅድን ለማሳከት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
በአካባቢያቸው ከዚህ ቀደም ተራቆቶ በነበረው መሬት ላይ የተለያየ የዛፍ ችግኝ በመተከሉ አሁን ቦታው እያገገመ ከመምጣቱም ባለፈ ምርታማነት እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል።
ዛፍ መትከል ለአርሶ አደሩ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ የመትከልና መንከባከብ ልምዳቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስረድተዋል።
አርሶ አደር ምትኩ በራሶ በበኩላቸው ቀደም ሲል በአካባቢያቸው የነበሩ ዛፎች በመቆረጣቸው ለም አፈር በጎርፍ ተጠርጎ የመወሰድ ዕድሉን እንዳሰፋው ተናግረዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚተከል የዛፍ ችግኝ በመንከባከብ ቀድሞ የነበረው የአፈር ለምነት እየተመለሰ ነው ብለዋል።
ይህም ከደን ለማቱ ባለፈ ለግብርና ምርት ወሳኝ በመሆኑ ችግኝን በማልማት የአረንጓዴ አሻራ ዕቅድን ለማሳካት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዕድሉ ታደሰ ለተከላ ከተዘጋጀው ሁለት ሚሊዮን 500ሺህ ችግኝ ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ ቀን መጀመርን ምክንያት በማድረግም በወረዳው 20 ቀበሌዎች 250 ሺህ ችግኝ መተከሉን አመልክተዋል።
የተተከሉ ችግኞችም የደን ሽፋን ከመጨመር ሌላ ለአካባቢው የቡና ልማት ጠቃሚ የሆኑ እንደ ዋንዛ፣ ብርብራና መሰል ሀገር በቀል ዛፎችን ያካተተ መሆኑን አብራርተዋል።
ቀሪው ችግኝ እስከ ነሐሴ መጨረሻ ለመትከል ዝግጅት መጠናቀቁን አስረድተዋል።
በጌዴኦ ስምንት ወረዳዎችና አራት የከተማ አስተዳደሮች በተያዘው የአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር ከ30 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን የገለጹት ደግሞ የዞኑ አካባቢ ጥበቃና የደን ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አክሊሉ በደቻ ናቸው።
ከተዘጋጀው ችግኝ ውስጥም ወናጎን ጨምሮ በዞኑ አምስት ወረዳዎች የኮሮና ቫይረስን ከመከላከሉ በተጓዳኝ በአረንጓዴ አሻራ ቀንና ወዲህ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ችግኝ መትከል መቻሉንም ጠቁመዋል።
በተያዘው ዓመት በተለየ መልኩ ኮሮናን በመከላከል ችግኝን በግል ይዞታዎች ላይ በመትከል የማጽደቅ መጠንን ለመጨመር እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል
በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለው የአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር መሠረት አምስት ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከል ቀደም ብሎ መገለጹ ይታወሳል።