በጎንደር ከተማ ሕግን የማስክበሩ ሥራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነዋሪዎች ጠየቁ

ጎንደር፣ ግንቦት 30/2012 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ አስተማማኝ ሰላም ለማስፋን እየተሰሩ ያሉ የሕግ የማስክበር ተግባራት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ነዋሪዎች ጠየቁ።
በከተማው ሰላም እንዲሰፍን ግንባር ቀደም አስተዋጽኦ ላበረከቱ የፀጥታ አካላት ከተማ አስተዳደሩ የዕውቅና ምሥክር ወረቀት ሰጥቷል።
በዚህ ሥነ ሥርዓት ከተገኙት የከተማው ነዋሪዎች መካከል የሀገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ባዩ በዛብህ እንዳሉት መንግሥት የሕዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ያካሄዳቸው ሕግ የማስከበር ሥራዎች ለከተማው ሰላም መስፈን ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል።
ባለፉት ሁለት ወራት በከተማው በተሰራው ሕግ የማስከበር ተግባርም ሕዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ማስቻሉን ጠቅሰው በከተማው ይፈጸም የነበረው ግድያና የዝርፊያ የወንጀል ድርጊት እንዲቀንስ ማድረጉን ተናግረዋል።
አሁንም የተጀመሩ ሕግ የማስከበሩ ሥራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል።
የሃይማኖት መሪ የሆኑት ሀጂ ማሩፍ ኑርሁሴን ከተማው ዳግም ወደ ሰላም ተመልሶ የሕዝቡ ደህንነት እንዲጠበቅ መንግሥት ላደረገው አስተዋጽኦ ምሥጋናቸውን አቀርበዋል።
ለከተማው ሰላም መረጋገጥ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሌሎች አካላትም ሕዝቡ ታላቅ አክብሮት እንዳለውም ጠቅሰዋል።
በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሥራአስኪያጅ ሊቀ ኅሩያን አባ ዮሴፍ ደስታ በበኩላቸው “ሰላም የሰው ልጆች የሕይወታቸው መሠረት በመሆኑ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነው” ብለዋል።
በከተማው ተፈጥሮ የነበረው የሰላም እጦት የንግዱ ማኅበረሰብ ተረጋግቶ እንዳይሰራ ከማድረጉም በላይ የንግድና የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውን አዳክሞት መቆየቱን ያወሱት የከተማው ባለሀብቶች ተወካይ አቶ አብሸት ወርቁ ናቸው።
አሁን የተገኘው ሰላምና መረጋጋት የንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፉን ዳግም እንዲያንሰራራ የሚያግዝ በመሆኑ መንግሥት የጀመረውን ሕግ የማስከበር ሥራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
የ33ኛ ዓባይ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደስታ ተመስገን በበኩላቸው በአንፃሩ ሠራዊቱ ከሕዝቡ አብራክ የወጣ በመሆኑ የከተማውን ሰላምና የሕዝቡን ደህንነት በማረጋገጥ በኩል ሕዝባዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ሠራዊቱ ከከተማው የፀጥታ አካላትና ከሕዝቡ ጋር በመቀናጀት እያካሄደ የሚገኘውን ሰላም የማስፈን ተልዕኮ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ቃል ገብተዋል።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ተሾመ አጉማስ የፀጥታ አካሉ የፀረ ሰላም ኃይሎችን እኩይ ተግባር በማክሸፍ የከተማው ሰላም እንዲረጋገጥ ላደረገው አስተዋጽኦ ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
የከተማው ሕዝብ አሁን የተገኘውን ሰላም በመጠበቅ ለከተማው ልማትና ዕድገት የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ በመቀጠል ለጎንደር መልካም ገጽታ ግንባታ እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል።
ከተማዋ የቀደመ የሰላም ተምሳሌትነቷ እስኪመለስ ድረስም ሕግን የማስከበር ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል።
የከተማውን ሰላም ለማረጋገጥ አኩሪ ተጋድሎ ለፈጸሙ የፀጥታ አባላት ከተማ አስተዳደሩ ያዘጋጀውን የዕውቅና ምሥክር ወረቀት ምክትል ከንቲባው ለፀጥታ አካላቱ ኃላፊዎችና ተወካዮች አበርክተዋል።
በሥነ ሥርዓቱም የከተማው የሕዝብ ተወካዮች ለፀጥታ አካሉ ያላቸውን አክብሮት በመግለጽ ከሕዝቡ የተለገሰውን 12 በሬዎችና 21 በጎችም በስጦታ አስረክበዋል።