ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቤተክርስቲያኗ ለተጠለሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 30/2012 (ኢዜአ) የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በ”ቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን” ተጠልለው ለሚገኙ ጎዳና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረጉ።
ቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን 250 የጎዳና ተዳዳሪዎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል አስገብቶ እየደገፈ ይገኛል።
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለነዚሁ ወገኖች የምግብና ለኮሮናቫይረስ መከላከያ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል።
ወይዘሮ አዳነች ከምግብ ቁሳቁስ በተጨማሪ ሳሙና፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እና የተለያዩ አልባሳትን ለግሰዋል።
ድጋፉን ወይዘሮ አዳነች በግላቸው የለገሱት ሲሆን ለቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ኃላፊ ፓስተር ኤልያስ እንዳለ አስረክበዋል።
በድጋፍ ርክክቡ ወቅት “ለወገን ለመድረስ መልካም ልብ ብቻ በቂ ነው” ሲሉም ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል።
የቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያ ያከናወነው ተግባር ወገንን ለመርዳት እችላለሁ የሚል ተነሳሽነት ካለ ሀብትና አስፈላጊ ግብአት ማግኘት ብዙም የሚከበድ አለመሆኑን አስረድተዋል።
ቤተክርስቲያኗ ጎዳና ላይ ያሉ ዜጎች ለኮቪድ-19 እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል በማስገባት ላደረገችው መልካም ተግባር አመስግነዋል።
“ከቤተክርስቲያኗ ጋር በመነጋገር በማቆያ ላሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች የተለያዩ የሥራ ዕድሎችን በማመቻቸት የተሻለ ሕይወት እንዲኖራቸው ይደረጋል” ሲሉም ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል።
የጎድ ኦፍ ቴምፕል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊ ፓስተር ኤልያስ እንዳለ ወይዘሮ አዳነች በግላቸው ላደረጉት ድጋፍ በቤተክርስቲያኗ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
“በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝን እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል በማስገባት ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን” ሲሉ ተናግረዋል።
ቤተክርስቲያኗ ከመንፈሳው አገልገሎት በተጨማሪ የተለያዩ የማህበረሰብ አቀፍ በጎ ተግባራትን በማከናወን ላይ መሆኗንም ገልጸዋል።
“ይህንን ክፉ ወቅትም በትብብር እናልፈዋለን ” ብለዋል ፓስተር ኤልያስ።
በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል መንግስታዊና ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ።