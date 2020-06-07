የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት

ግንቦት 30፣ 2012 (ኢዜአ) የታላቁ ህዳሴ ግድብ በቀጣይ ውሃ የመሙላት ወሳኝ የግንባታ ምዕራፍ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታውቀዋል።
በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራው ከፍተኛ የመንግሥት ስራ ሃላፊዎች ቡድን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት ጎብኝቷል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ውሃ ለመሙላት የሚያስችለው የግንባታ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ ተናግረዋል።
በህዝቡ ሙሉ አቅም እና በመንግስት ጠንካራ ክትትልና ጥብቅ አመራር የታላቁ ህዳሴ ግድብ ወሳኝ የግንባታ ምዕራፍ ላይ መዳረሱን ጠቁመዋል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በተቀናጀ ርብርብ በሚካሄደው መልካም የግንባታ አፈፃፀም የመጀመሪያውን ምስራች ለማየት መቃረቡን ገልፀዋል።
የግድቡ ግንባታ በርካታ ውጣ ውረዶችን እያለፈ ወሳኝ የግንባታ ዕድገት ምዕራፍ እንዲደርስ፤ በአስቸጋሪ የአየር ፀባይ በፅናት እየተረባረቡ ለሚገኙት የፕሮጀክቱ አመራሮች እና ባለሙያዎች ምስጋና አቅርበዋል።
በቀጣይ የግንባታ ዘመን ከኮቪድ -19 ወረርሽኝ እንዳያውካቸው ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ህዝብ እና መንግሥት የጣለባቸውን ታሪካዊ ሃላፊነት በድል እንዲወጡ የአደራ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ምንጭ፡- ም/ጠ/ሚኒስትር ማህበራዊ ገጽ