የችግኝ ተከላ መርሐ ግብሩ መጀመር በኮቪድ-19 የሚደረገው ጥንቃቄ እንደላላ ተደርጎ ሊታሰብ አይገባም– ጠ/ሚ ዐቢይ አህመድ

አዲ አበባ፣ ግንቦት 30/2012(ኢዜአ) የችግኝ ተከላ መርሐ ግብሩ መጀመር መንግሥት በምንም ዓይነት ዜጎች በኮቪድ-19 የጥንቃቄ እርምጃዎችን ቸል እንዲሉ እንደ ፈቀደና አቋሙን እንዳላላ ተደርጎ ሊታሰብ አይገባም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አስገነዘቡ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በመልዕክታቸው የመከላከል እርምጃዎችን በጥብቅ መፈጸም አሁንም እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡
የተቀመጡልንን ቫይረሱን የመከላከል እርምጃዎች ተግባራዊ እያደረግን፣ ምርታማነታችንን መቀጠል እና ግባችንን ማሳካት አለብንም ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም አረንጓዴ አሻራ መላውን ክረምት የሚከናወን ሂደት እንጂ የአንድ ቀን ሥራ አይደለም ሲሉ ገልጸዋል፡፡
የችግኝ ተከላው ተግባራዊነትም በግለሰብና በቤተሰብ ደረጃ ርቀታችንን እየጠበቅን ኮቪድ19ን ከመከላከል ርምጃ ጋር አብሮ የሚከወን መሆኑን አብራርተዋል፡፡
የፈጠራ ሥራን ለሚሠሩና ጠቃሚ ሐሳቦችን ለሚያመነጩ ሰዎች እንደ ዕድል ተደርጎ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በመልዕክታቸው አስታውቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አክለውም የአረንጓዴ አሻራ የኮቪድ19 መከላከል እርምጃዎችን እየተገበርን እንዴትና በምን መንገድ አምስት ቢሊየን ችግኞችን የመትከል ዕቅዳችንን እንደምናሳካ በርካታ ሐሳቦችን እንዲያፈልቁ የሚጋብዝ መሆኑን መልዕክታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል።
መንግሥት ባለፉት ሦስት ወራት ቫይረሱን ለመግታትና ሥርጭቱን ለመከላከል ርብርብ ሲያደርግ መቆየቱ አስታውሰዋል።
እያንዳንዱ ግለሰብ የቫይረሱን ሥርጭት ለመከላከል የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ እንደ ሆነ ሊስተዋል ይገባል ብለዋል፡፡
መንግሥት በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በእጅጉ ቢጨምር፣ ሕዝቡ ተገቢው ዝግጅት ሊኖረው እንዲችል ልዩ ልዩ እርምጃዎች ሲወሰዱ መቆየታቸውን በመልዕክታቸው አስታውቀዋል።