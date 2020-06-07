ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በቤተክርስቲያኗ ለተጠለሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 30/2012 (ኢዜአ) የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በ”ቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን” ተጠልለው ለሚገኙ ጎዳና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረገ ።
ቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን 250 የጎዳና ተዳዳሪዎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል አስገብቶ እየደገፈ ይገኛል።
የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዛሬ ድጋፍ ያደረገው ለነዚህ ወገኖች ሲሆን ድጋፉም የምግብና ኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚረዱ የንፅህና መጠበቅያ ሳሙና ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እና የተለያዩ አልባሳት ናቸው ።
ድጋፉን ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለቴምፕል ኦፍ ጎድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ኃላፊ ፓስተር ኤልያስ እንዳለ አስረክበዋል።
በድጋፍ ርክክቡ ወቅትም “ለወገን ለመድረስ መልካም ልብ ብቻ በቂ ነው” ሲሉ ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል።
የጎድ ኦፍ ቴምፕል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያ የከወነው ተግባር ወገንን በሚቻል አቅም መርዳት እችላለው የሚል ተነሳሽነት ካለ ሀብትና አስፈላጊ ግብአት ማግኘት ብዙም የሚከብድ አለመሆኑን አስረድተዋል።
ቤተክርስቲያኒቷ ጎዳና ላይ ያሉ ዜጎች ለኮቪድ-19 እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል በማስገባት ላደረገችው መልካም ተግባር አመስግነዋል።
“ከቤተክርስቲያኗ ጋር በመነጋገር በማቆያ ላሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች የተለያዩ የሥራ ዕድሎችን በማመቻቸት የተሻለ ሕይወት እንዲኖራቸው ይደረጋል” ሲሉም ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ቃል ገብተዋል።
የጎድ ኦፍ ቴምፕል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊ ፓስተር ኤልያስ እንዳለ በበኩላቸው የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ከጎናችሁ ነን ብሎ ይህን መልካም ተግባር ለመደገፍ በመምጣቱ በቤተክርስቲያኗ ስም አመስግነዋል።
“በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝን እንዳይጋለጡ ወደ ማቆያ ማዕከል በማስገባት ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን” ሲሉ ተናግረዋል።
ፓስተር ኤልያስ እንዳሉት ቤተክርስቲያኗ ከመንፈሳዊ አገልግሎት ውጭ የተለያዩ ማህበረሰብ አቀፍ ተግባራትን በማከናወን ላይ ትገኛለች።
“ይህንንም ክፉ ወቅት በትብብር እናልፈዋለን ” ሲሉ ፓስተር ኤልያስ ተናገረዋል።
በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአገርና በዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ።