የህብረተሰቡ ኮቪድ -19ን ለመከላከል የሚረዱ ተግባራትን ሲተገብር ምን ይመስላል ?

አዲስ አበባ ግንቦት 26/2012 (ኢዜአ) የኮቪድ 19ን ለመከላከል ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን በአግባቡ መተግበር ላይ መዘናጋት እንደሚስተዋል የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
የኮቪድ -19ን ለመከላከል ህብረተሰቡ የአፍና አፍን መሸፈኛ ማስክ እና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ኢዜአ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቁመዋል፡፡
መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል፡፡
በአሁን ወቅት ከቤት ውጪ ህብረተሰቡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ግዴታ እንዳለበት መወሰኑ ይታወቃል፡፡
ስለማስክ አጠቃቀም ተከታታይነት ያለው ግንዛቤ ቢሰጥም በአብዛኛው ማህበረሰብ ዘንድ አሁንም በአግባቡ ሲጠቀም አይታይም፤ ለአብነትም ማስኩን አንገት ስር ማድረግ ፣በእጁ ይዞ መንቀሳቀስ ጉድለቶች እንደሚስተዋሉ ነው አቶ ከተማ መኮንን በአስተያየትሰጪ የጠቀሱት፡፡
አቶ አለም ከሳ የተባሉ የሚዲናዋ ነዋሪ በኩላቸው አብዛኛው ሰው ርቀቱን ጠብቆ አይንቀሳቀሥም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በአግባቡ አድርጎ ፤ ነገር ግን አካላዊ ርቀቱን ሳይጠብቅ ሲንቀሳቀሥ ይታያል፤ ሲሉ ትዝብታቸውን ተናግረዋል፡፡
ሁሉም የማህረሰብ ክፍል በመንግስት የሚመለከታቸው አካላት የሚሰጡ የኮቪድ -19ን ለመከላከል የሚረዱ መልእክቶችን በአግባቡና ሳይዘናጋ መተግበር እንዳለበት አክለዋል፡፡
በተለይም አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅ ጀምሮ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የመጠቀም ክፍተቶችን ለማስተካከል የተጠናከረ ግንዛቤ የመሥጠት ስራ ቢጠናከር በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።