ቀጠናውን የልማት ኮሪደር ማድረግ ይገባል .. የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳድር

ባህርዳር ግንቦት 29/2012 (ኢዜአ)) በአማራና ቤንሻንጉል ጉሙዝ አዋሳኝ አካባቢዎች የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ቀጠናውን የልማት ኮሪደር ለማድረግ በትብብር መስራት ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ገለፁ።
በሁለቱ ክልሎች የሰላምና ህግ የማስከበር ስራ ያተኮረ ውይይት በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በሁለቱ ክልሎች የሰላም ውይይት ላይ እንዳሉት በመተከልና አካባቢው በተፈጠረ ግጭት የዜጎች ሞት፣ መፈናቀልና የንብረት መውደም ተከስቷል።
የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ በጠራ መረጃ ተመስርቶ በድርጊቱ የተሳተፉ ወንጀለኞችን ለመለየትና ለመቆጣጠር የተሰራ ስራ ቢኖርም አሁንም መፈታት ያለባቸው ቀሪ ስራዎች እንዳሉ ተናግረዋል።
በየደረጃው የሚገኘው የሁለቱ ክልሎች አመራሮች በአካባቢው የተቋቋመው የኮማንድ ፖስት አመራርን እንደ ወርቃማ እድል በመጠቀም ወንጀለኞችን በመያዝ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ይገባል።
ይህም በአካባቢው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ በማስፈርና በአካባቢው የተሰማሩ ባለሃብቶችን ዘላቂ ደህንነት በማስጠበቅ አካባቢውን የልማት ኮሪደር ለማድረግ የጋራ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ አብራርተዋል።
እስካሁን ችግራቸው ያልተፈታላቸውና የጸረ ሰላም ሃይሎች እንቅስቃሴ አለባቸው ተብለው በተለዩ ሁለት ቀበሌዎችም በመነጋገር ጥምር የፀጥታ ዘመቻ በማካሄድ አካባቢውን ወደ ነበረበት ሰላም መመለስ ይገባል ብለዋል ።
ከቤንሻንጉል ክልል ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል ከመጡት ከ49 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች መካከልም በቅርቡ 14 ሺህ 650 የሚሆኑትን ወደ ነበሩበት የመመለስ ስራ መከናወኑ አበረታች መሆኑን ተጠቅሷል።
በተለይም ከአማራ ክልል ተፈናቅለው በለስ ከተማ አካባቢ የነበሩ 1 ሺህ 575 ዜጎች ወደ ጃዊ ሙሉ ለሙሉ መመለስ መቻላቸውና ለሁሉም ተፋናቃዮች የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ መጀመሩ ተገቢነት ያለው ስራ መሆኑን ገልፀዋል ።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው የአካባቢውን ሰላም ቀድሞ ወደ ነበረበት በመመለስ ሰላማዊ የልማት ቀጠና ለማድረግ የአማራ ክልል ድጋፍ አስፈላጊ ነው።
ለዚህም የተፈጠሩ ችግሮችን ለማስተካከልና በቀጣይም ሌሎች ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለመከላከል በየጊዜው የጋራ መድረክ በመፍጠር እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልፀዋል።
በችግሩ ውስጥ ተሳትፈዋል የተባሉ አመራሮች፣ የፀጥታና ሌሎች አካላት ላይ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ ከመውሰድ ባሻገር መልሶ የመገንባት ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
አሁን ላይ የኮሮና በሽታ በመከሰቱ ማወያየት ባይቻልም በቀጣይ ከህዝቡ ጋር ተከታታይ ምክክር በማካሄድ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለይቶ ለመፍታት ክልሉ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አብራርተዋል።
በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀኔራል መሰለ መሰረት በበኩላቸው የኮማንድ ፖስቱ ዋና ዓላማ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ሰላምና መረጋጋት ማስፈንና ተፈናቃዮችን ቀድሞ ወደ ነበሩበት መመለስ ነው።
በዚህም የመከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው መስተዳድርና ከህዝቡ ጋር ተቀራርቦ በመስራቱ አሁን የሚታየው ሰላምና መረጋጋት በማምጣት የተፈናቀሉትን ወደ ነበሩበት የመመለስ ስራ እንዲከናወን አስችሏል።
በተካሄደው የተጠናከረ ስራም ለጥፋት ይውል የነበረ 80 የጦር መሳሪያ ፣ 870 ጥይትና ከ10 ሺህ 500 በላይ ዘመናዊ ቀስት በቁጥጥር ስራ መዋሉን በሪፖርቱ ተመልክቷል።
ዜጎችን በመግደል፣ በማፈናቀልና ንብረት በማውደም ወንጀለኛ ተብለው የተለዩ ግለሰቦችን ከሌሎች የፀጥታ አካላት ጋር በመተባበር በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር ለማዋል እንደሚሰራም ተናግረዋል።
የመጣውን ለውጥ ለማስቀጠልም የአካባቢውን የአመራርና የጸጥታ መዋቅሩን የማጥራት፣ የማስተካከልና አደራጅቶ የመምራት ሃላፊነቱን ክልሎች በብቃት መወጣት እንዳለባቸው አስታውቀዋል።
በውይይቱም የኮማንድ ፖስቱ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአምስት የከተማ አስተዳርና ወረዳዎች እንዲሁም በአማራ ክልል በቻግኒ፣ ጃዊና ጓንጓ ወረዳዎች ያከናወነውን የአንድ ወር ተኩል ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተካሄዶበታል።
ትናንት ማምሻውን በተካሄደው የጋራ ውይይት የሁለቱ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ የአጎረባች ወረዳ አስተዳዳሪዎችና አመራሮች እንዲሁም የምዕራብ እዝ ከፍተኛ ሃላፊዎች ተሳትፈዋል።