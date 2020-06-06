በትግራይ የጎርፍ መከላከል ስራ በመከናወን ላይ ነው

መቀሌ/ሶዶ/ሚዛን /ግንቦት 29/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የክረምት ዝናብን ተከትሎ በከተሞችና በገጠር አካባቢዎች ሊያጋጥም የሚችለውን የጎርፍ ስጋት ለመከላከል በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ክረምቱን ተከትሎ ሊያጋጥም የሚችለውን የጎርፍ ጉዳት አስቀድሞ ለመከላከል እየተከናወኑ ከሚገኙ ስራዎች መካከል የተለያዩ የጎርፍ መውረጃ ቦዮች፣የአፈር እና ድንጋይ እርከኖች ግንባታ ይገኙበታል ።
በክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ በአደጋ መከላከልና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዝግጁነት ዳይሬክቶሬት የእርሻ ሜትሮዎሎጂ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ካህሳይ ገብረሚካኤል እንዳሉት ክረምትን ተከትሎ በጎርፍ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ቀድሞ ለመከላከል ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ የአስቸኳይ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት ተዘርግቷል ።
በተለይ በክልሉ ውስጥ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰባት ወረዳዎችና ከተሞች ተለይተው የመከላከል ስራ ተጀምሯል ።
በትግራይ ደቡባዊ ዞን ለጎርፍ ተጋላጭ ከሆኑት አካባቢዎች መካከል አላማጣ ፣ ኮረም፣መኮኒና ማይጨው ይጠቀሳሉ።
ውቅሮ ከተማን ጨምሮ በትግራይ ሰሜናዊ ምእራብና ምእራብ ዞኖች ውስጥ በተመረጡ የቃፍታ ሁመራና ታሕታይ ቆራሮ ወረዳዎች የጎርፍ መቀልበሻና መውረጃ ቦዮች ግንባታ፣የአፈርና የድንጋይ እርከኖች ስራ እየተከናወነ መሆኑን አቶ ካህሳይ ተናግረዋል ።
በከተሞች የሚያጋጥም የጎርፍ አደጋዎችን ለመከላከል ከዚህ በፊት ተገንብተው በቆሻሻ ምክንያት የተደፈኑ ቱቦዎችን በግሪደሮችና በሰው ጉልበት በመጥረግ እንዲስተካከሉ እየተደረገ ነው ብለዋል።
ከዚህ ቀደም የጎርፍ መውረጃ ቦዮች ባልነበረባቸው ከተሞችና ተዳፋት ስፍራዎች ላይ አዳዲስ ቦዮች እና የአፈር እርኮኖች ግንባታ መከናወ ናቸውንም ከፍተኛ ባለሙያው ገልጸዋል።
ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎች አስቀድሞ ለመከላከልም ከክልሉ የሜትሮዎሎጂ ኤጀንሲ፤ ከጤና ቢሮና ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል ።
በውቕሮ ከተማ ከተራራማና ተዳፋት አካባቢዎች ተንደርድሮ በመውረድ ወደ መኖሪያ ቤቶች በመግባት ጉዳት ሲያደርስ የቆየውን ጉርፍ አስቀድሞ ለመከላከል ዘንድሮ የጎርፍ መሄጃና መቀልበሻ ቦዮችን እንደተገነቡ የከተማው ማዘጋጃቤት ስራ አስኪያጅ አቶ አበበ ነጋሽ ተናግረዋል።
በከተማው በተከናወነው ስራ ከጎርፍ አደጋ ስጋትና ከረግረግና ጭቃ ነጻ መሆናቸውን የገለፁት የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ፍረወይኒ ገብረህይወት ናቸው ።
በአላማጣ ወረዳ የገጠር ልማትና ቁጣባ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ይርጋልም ገብረስላሴ በበኩላቸው ጎርፍ በብዛት በሚያጠቃቸው ሰሌን ውሃ ቀበሌ በዶዘርና በህዝብ ጉልበት የጎርፍ መቀልበሻ እና መውረጃ ቦዮች ግንባታ እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
ጎርፉ በሚበዛባቸው ሰፈሮች ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ወደ እርሻ ማሳ እንዲገባ የተለያዩ የአፈርና የድንጋይ እርከን ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውም ገልጸዋል።
የስሌን ውሃ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ሃፍቱ ጣሰው እንዳሉት ”በየዓመቱ ወደ ማሳችን እየገባ አደጋ የሚያደርስብንን ጎርፍ ለመከላከል የአፈርና የድንጋይ እርከንና የጎርፍ መውረጃ ቦዮችን አበጅተናል ብለዋል”።