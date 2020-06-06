በትግራይ ኮቺንያ በተባለ ተባይ የተጠቃውን የበለስ ተክል በአዲስ ለመተካት ምርምር እየተካሔደ ነው

መቀሌ፣ ግንቦት 29 /2012 ዓ.ም (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የበለስ ተክል ”ኮቺንያ” በተባለ ተባይ በመጠቃቱ ምክንያት በተሻሻለ ዝርያ ለመተካት የምርምር ስራ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲዩቱት ገለጸ።
በኢንስቲትዩቱ የመቀሌ ግብርና ምርምር ማእከል የአዝርእት ልማት ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር ተስፋይ በላይ ለኢዜአ እንደገለጹት የበለስ ተክል ”ኮችንያ” በተባለ ተባይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል።
አርሶ አደሮች ከበለስ ሀብት ከሚገኝ ጥቅም በተጨማሪ ”ኮቺኒያን” በማራባት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በምርምር የተጀመረው ጥረት ተባዩ በአግባቡ ባለመያዙ በለስ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል።
”ኮችንያ” የተባለው ተባይ የበለስ ተክልን በመመገብ የሚሰጠውን ምርት ለአልኮል መጠጦች ፣ ለጨርቃ ጨርቅና ለሌሎች የኢንዱስትሪ ምርቶች ማቅለሚያ ተፈላጊና ውድ በመሆኑ የአርሶ አርሶ አደሮች ተጠቃሚነት ለማሳደግ ታስቦ ከውጭ አገር መግባቱ ይታወቃል ።
አርሶ አደሮቹ ግን የተባዩን ባህሪ የማያውቁት በመሆኑ የለመዱት የበለስ ምርት ምርት ላይ ጉዳት ስላደረሰባቸው ለቅሬታ ተዳርገዋል ።
በክልሉ ደቡባዊ ምስራቅና የደቡባዊ ዞን እንዲሁም የተወሰኑ የምስራቃዊ ዞን አካባቢዎች ለብዙ አመታት የነበረው የበለስ ተክል አብዛኛውን ”በኮቺንያ” መጥፋቱንም ተመራማሪው አስረድተዋል።
በዚህም በበለስ ላይ የደረሰውን ጉዳት ተከትሎ አርሶ አደሮች ቅሬታ ማስነሳታቸውን ተናግረዋል።
ማእከሉ ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ 35 ዓይነት የበለስ ተክል ዝርያዎች በማሰባሰብ በሽታውን መቋቋም የሚችል ዝርያ ለማውጣት ምርምር በመካሄድ ላይ መሆኑን ተመራማሪው ገልጸዋል።
የበለስ ተክልን ወደ ቀድሞ ይዞታው ለመመለስና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የምርምር ስራው በጥንቃቄ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
እስከ አሁን የኮችንያ ተባይ በመቋቋም ለሰውና ለእንስሳት ምግብነት የሚውል አንድ ዝርያ በምርምር መለያየቱን ገልጸዋል።
በምርምር የተለየው ተክል በደቡባዊ ምስራቅ ዞን በሕንጣሎ ወረዳ በሚገኙ ፈቃደኛ አርሶአደሮች ጓሮ ላይ እንዲተከል መደረጉንም ዶክተር ተስፋይ ገልጸዋል።
ከአርሶ አደሮቹ ጋር በመሆን ቀጣይ የምርምርና የማላመድ ስራዎች እንደሚያካሔዱም ተመራማሪው ገልፀዋል።
የበለስ ተክልን የሚራባው እስካሁን ግንዱን ቆርጦ ወደ ሌላ አካባቢ በመትከል መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ተስፋይ በዘር ለማባዛት የሚቻልበት ሂደት ለመፍጠርም ምርምር እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀየአቸው የነበረው የበለስ ተክል ”በኮቺንያ” ተባይ ምክንያት መጥፋቱን የተናገሩት ደግሞ በሕንጣሎ ወረዳ የአራ ዓሰገዳ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አዝመራ አሰፋ ናቸው።
ተክሉ ለእንስሳት ምግብነት ከመዋል አልፎ ፍሬው በመሸጥ ተጨማሪ ገቢ ያገኙ እንደነበር የገለጹት ወይዘሮዋ ላለፉት አራት አመታት ግን በተባዩ ምክንያት ይህንን ማጣታቸውን ገልጸዋል።
ከምርምር ማእከሉ ያገኙትን የበለስ ተክል በጓሮአቸው መትከላቸውን ጠቅሰው ዳግም ከበለስ ተክል ጋር ለመገናኘት ተስፋ እንዳደረጉ ተናግረዋል።
አርሶ አደር አሰፋ ንጉስ በበኩላቸው የምርምር ማእከሉ የጀመረው ጥረት አርሶ አደሩን ይታደገዋል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
በክልሉ እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ዳይሬክተር አቶ መብራህቶም ገብረኪዳን በበኩላቸው በክልሉ 143 ሺህ ሄክታር መሬት በበለስ ተክል የተሸፈነ መሆኑን ገልጸዋል።
ተባዩ ባደረሰው ጉዳት ግን ግማሽ ያህሉ ከጥቅም ውጭ መሆኑን አስረድተዋል ።
በለስ ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመታደግ የመቐለና የዓዲግራት ዩኒቨርስቲዎችን ጨምሮ የተለያዩ አካላት የሚሳተፉበት አንድ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የግብርና ምርምር ማእከሉ ከሚያደርገው በተጨማሪ የመቐለ ዩኒቨርስቲ ኮቺንያን የሚቋቋሙ የበለስ ዝርያዎች በላብራቶሪ እንዲሞከሩ በማድረግ አምስት የተሻሻሉ ዝርያዎች አግኝቷል ።
ከዝርያዎቹ መካከል ሁለቱ ተመርጠው በአምስት ወረዳዎች በሚገኙ አርሶአደሮች እንዲላመዱ እየተደረገ መሆኑን አቶ መብራህቶም አስረድተዋል።
ከአርሶ አደሮቹ በተጨማሪ በክልሉ የባዮ ቴክኖሎጂ ማእከል 12 ሺህ የበለስ ግንድ እንዲባዙ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።