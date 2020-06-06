በአማራ ክልል በ11 ሺህ 800 ሄክታር መሬት ምርጥ ዘር የማባዘት ስራ ተጀመረ

ባህር ዳር፣ ግንቦት 29/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በ11 ሺህ 800 ሄክታር መሬት ምርጥ ዘር የማባዛት ስራ መጀመሩን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
ክልሉ በየዓመቱ እያጋጠመው ያለውን የምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት በዘላቂነት ለመፍታትም የክልሉ መንግስት ለዘር ማባዣ የሚሆን 23 ሺህ ሄክታር መሬት ለመስጠት ወስኗል ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋሁን መንግስቴ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ራሱን የቻለ የምርጥ ዘር ማባዣ መሬት ባለመኖሩ ፍላጎቱና አቅርቦቱ እንዳይጣጣም አድርጎታል።
የአማራ ምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝን ጨምሮ፣ በአርሶ አደሮች ማሳ፣ በዩኒየኖች፣ ድርጅቶችና ባለሃብቶች በየዓመቱ ተባዝቶ የሚቀርበው ዘር የክልሉን አርሶ አደር የዘር ፍላጎት ማሟላት እንዳልቻለ ተናግረዋል ።
በዘንድሮው የመኽር ወቅትም በ11ሺህ 800 ሄክታር መሬት ላይ ምርጥ ዘር የማባዛት እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቅሰው እስከ አሁን ድረስ 1 ሺህ 620 ሄክታር መሬት በበቆሎ ዘር ብዜት መሸፈኑን ገልፀዋል።
ቀሪው መሬት በቀጣይ በማሽላ፣በቆሎ፣ስንዴ፣ጤፍና ሌሎች ዘሮች የማባዛቱ ስራው የሚቀጥል ሲሆን ከሚሸፈነው መሬትም 278 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለመሰብሰብ ታስቧል።
በየዓመቱ የሚያጋጥመው የዘር አቅርቦት ዕጥረት በዘላቂነት ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት 23 ሺህ ሄክታር መሬት ዘር ለመስጠት በመወሰኑ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ችግሩ እንደሚቀረፍ አስረድተዋል ።
የአማራ ምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀምበሬ ወርቅነህ በበኩላቸው በድርጅቱ ውስጥ በቂ የሆነ የምርጥ ዘር ማባዣ የእርሻ መሬት ባለመኖሩ በተበታተነ መልኩ በአርሶ አደሮች ማሳ እየተባዛ ያለው ዘር ዝቅተኛ ነው።
የክልሉ መንግስት የፈቀደው የምርጥ ዘር ማባዣ መሬት ለመረካከብ ዝግጅት መደረጉን ጠቅስው፤ መሬቱን ሙሉ በሙሉ በመኽርና በመስኖ በማልማት በዓመት 700 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር እያባዛ ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ዕጥረቱ እንደሚቀረፍ አስረድተዋል።
በዘንድሮው የመኽር ወቅትም ድርጅቱ በራሱ መሬትና አርሶ አደሮችን በማሳተፍ ከ6 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ለቀጣዩ ዓመት የሚሆን ምርጥ ዘር የማባዛት ስራ እያከናወነ ነው።
በምዕራብ ጎጃም ዞን ወንበርማ ወረዳ የማርቁማ ቀበሌ አርሶ አደር ቸኮል ታደለ በሰጡት አስተያየት በየዓመቱ በበቆሎ ዘር ብዜት እንደሚሳተፉና ከምርት ሽያጭም እስከ 60 ሺህ ብር ገቢ እንደሚያገኙ ተናግረዋል።
በያዝነው ዓመትም ቢ ኤች 660 እና ቢኤች 661 የተሰኙ ሁለት የበቆሎ ዝርያዎችን በአንድ ሄክታር መሬት ላይ የዘር ማባዛት ስራ መጀመራቸውን ገልፀዋል።
በክልሉ ለዘንድሮው የመኽር ወቅት 152 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ቀርቦ ለአርሶ አደሩ እየተሰራጨ ይገኛል ተብሏል ።